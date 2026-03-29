Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Donald Trump'ın kulağına fısıldayan adam

ABD'de nihai karar Başkan Donald Trump'tan çıksa da sahadaki askeri planlamanın merkezinde Pentagon bulunuyor. Savaş sürecinde 'Trump'ın kulağına üfleyen kilit isimler' var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 12:09

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarla beraber Başkan 'ın gün içinde Oval Ofis'te ya da Durum Odası'nda birçok kez bilgilendirildiği belirtildi. Saldırılar konusunda nihai kararları veren Trump'ın askeri değerlendirmeler konusunda dinlediği iki kiliti isim var; savaş siyasetinin savunulmasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonel konularda ise General Dan Kane.

0:00 142
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Başkan Donald Trump'ın askeri değerlendirmelerinde öne çıkan isimlerden biri, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı General Dan Kane oldu.
Başkan Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılarla ilgili gün içinde birçok kez bilgilendirildi ve nihai kararları verdi.
Trump'ın askeri değerlendirmelerde dinlediği kilit isimler, savaş siyasetinde Savunma Bakanı Pete Hegseth ve operasyonel konularda General Dan Kane.
General Dan Kane, Trump'ın en güvendiği askeri isimlerden biri olarak tanımlanıyor ve “Trump’ın kulağına fısıldayan adam” olarak biliniyor.
Kane, savaş öncesinde Trump'a olası senaryoları aktardı, bazı planların ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu.
General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı, IŞİD'e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu'nda görev yaptı ve CIA'de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.
New York Times'ın haberine göre, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı olan General Dan Kane, Trump’ın en güvendiği askeri isimlerden biri ve ''Trump’ın kulağına fısıldayan adam'' olarak tanımlanıyor.

Beyaz Saray ve Pentagon kaynakları ikili arasında güçlü ve kişisel bir güvenlik ilişkisi olduğunu söylüyor. Kane’in, 2025 başında görevden alınan General Charles Q. Brown Jr.’ın yerine, emeklilikten geri çağrılarak Genelkurmay Başkanlığı’na getirildiği ifade ediliyor.

Habere göre, savaş öncesinde Kane, Trump'a olası senaryoları aktardı. Bazı planların, ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere göre Kane, Durum Odası toplantılarında genellikle belirli bir seçeneği dayatmak yerine, riskleri, avantajları ve olası sonuçları ortaya koymayı tercih ediyor. Bu yaklaşım ise zaman zaman onu zor bir konuma sokabiliyor.

F-16 PİLOTLUĞUNDAN ZİRVEYE

1968 yılında New York’un Elmira bölgesinde doğan General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı.

2018-2019 yılları arasında IŞİD’e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu' kapsamında Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’nda görev yapan Kane, 2021-2024 yılları arasında ise CIA’de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.

Kane’in adı, Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na aday gösterilene kadar Washington’da geniş çevrelerce tanınmıyordu. Hatta bazı Kongre üyelerinin adaylık açıklandığında kendisini araştırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Trump ise Kane’i ilk kez 2018’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda tanıdığını ve onun, örgütün 'iki yıl değil, bir hafta içinde yenilebileceğini' söyleyen yaklaşımından etkilendiğini ifade etmişti.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.