ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarla beraber Başkan Donald Trump'ın gün içinde Oval Ofis'te ya da Durum Odası'nda birçok kez bilgilendirildiği belirtildi. Saldırılar konusunda nihai kararları veren Trump'ın askeri değerlendirmeler konusunda dinlediği iki kiliti isim var; savaş siyasetinin savunulmasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonel konularda ise General Dan Kane.

HABERİN ÖZETİ ABD lideri Donald Trump'ın kulağına fısıldayan adam ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Başkan Donald Trump'ın askeri değerlendirmelerinde öne çıkan isimlerden biri, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı General Dan Kane oldu. Başkan Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a başlatılan saldırılarla ilgili gün içinde birçok kez bilgilendirildi ve nihai kararları verdi. Trump'ın askeri değerlendirmelerde dinlediği kilit isimler, savaş siyasetinde Savunma Bakanı Pete Hegseth ve operasyonel konularda General Dan Kane. General Dan Kane, Trump'ın en güvendiği askeri isimlerden biri olarak tanımlanıyor ve “Trump’ın kulağına fısıldayan adam” olarak biliniyor. Kane, savaş öncesinde Trump'a olası senaryoları aktardı, bazı planların ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu. General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı, IŞİD'e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu'nda görev yaptı ve CIA'de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.

New York Times'ın haberine göre, eski F-16 pilotu ve CIA bağlantı subayı olan General Dan Kane, Trump’ın en güvendiği askeri isimlerden biri ve ''Trump’ın kulağına fısıldayan adam'' olarak tanımlanıyor.

Beyaz Saray ve Pentagon kaynakları ikili arasında güçlü ve kişisel bir güvenlik ilişkisi olduğunu söylüyor. Kane’in, 2025 başında görevden alınan General Charles Q. Brown Jr.’ın yerine, emeklilikten geri çağrılarak Genelkurmay Başkanlığı’na getirildiği ifade ediliyor.

Habere göre, savaş öncesinde Kane, Trump'a olası senaryoları aktardı. Bazı planların, ABD mühimmat stoklarını zorlayabileceği ve Amerikan askerlerini ciddi risk altına sokabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere göre Kane, Durum Odası toplantılarında genellikle belirli bir seçeneği dayatmak yerine, riskleri, avantajları ve olası sonuçları ortaya koymayı tercih ediyor. Bu yaklaşım ise zaman zaman onu zor bir konuma sokabiliyor.

F-16 PİLOTLUĞUNDAN ZİRVEYE

1968 yılında New York’un Elmira bölgesinde doğan General Dan Kane, kariyerine F-16 savaş pilotu olarak başladı.

2018-2019 yılları arasında IŞİD’e karşı yürütülen 'Kararlılık Operasyonu' kapsamında Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’nda görev yapan Kane, 2021-2024 yılları arasında ise CIA’de kıdemli askeri danışman olarak çalıştı.

Kane’in adı, Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na aday gösterilene kadar Washington’da geniş çevrelerce tanınmıyordu. Hatta bazı Kongre üyelerinin adaylık açıklandığında kendisini araştırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Trump ise Kane’i ilk kez 2018’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda tanıdığını ve onun, örgütün 'iki yıl değil, bir hafta içinde yenilebileceğini' söyleyen yaklaşımından etkilendiğini ifade etmişti.