ABD lideri Trump, pazartesi gününü işaret etti: Rusya'ya karşı sabrı tükeniyor

ABD'nin seçim sürecinde 24 saatte savaşı sonlandırabileceğini söyleyen Donald Trump'ın sabrı tükenmeye başladı. Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalayan Trump, olumlu gelişmeler yaşanmayınca Rusya'yı tehdide başladı.

ABD lideri Donald Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli açıklamalar yapacağını söyledi. NBC News’e telefonla konuşan Trump, "Pazartesi günü Rusya hakkında çok önemli bir açıklamam olacak" dedi.

Trump'ın Ukrayna'ya silah yardımlarını başlatmasının ardından Rusya'ya yönelik dev bir yaptırım paketi hazırladığı öne sürüldü. ABD liderinin, pazartesi günü yaptırımları açıklaması bekleniyor.

''UYGULAYIP UYGULAMAMAK BANA BAĞLI''

Öte yandan Trump, bir söyleşide Ukrayna'ya yönelik saldırılarının devamı nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'i bir kez daha eleştirdi. Ayrıca Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham tarafından sunulan ve Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar içeren bir tasarının Senato’dan geçmesini beklediğini ifade etti. Trump, “Bu tasarının kullanılıp kullanılmayacağı benim kararım. Çok kapsamlı ve sert bir yaptırım paketi geçirecekler ama bunu uygulayıp uygulamamak başkanın tercihine bağlı.” dedi.

UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATI

Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını paylaştı.

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.