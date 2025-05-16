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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump Suriye konusunda Netanyahu'yu çiğnedi: İsraillilerin fikrini sormadım

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda İsrail'in fikrini sormadığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarının açık olduğunu iddiaları üzerine Trump'ın bu açıklaması dikkat çekti.

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ABD lideri Trump Suriye konusunda Netanyahu'yu çiğnedi: İsraillilerin fikrini sormadım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:26

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamladı. Son durağı BAE'den ayrıldığı sırada uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Suriye, Gazze ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

''İSRAİLLİLERİN FİKRİNİ SORMADIM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin itirazının sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

ABD lideri Trump Suriye konusunda Netanyahu'yu çiğnedi: İsraillilerin fikrini sormadım

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip bulunduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" söyledi.

''FİLİSTİNLİLERE YARDIM ETMELİYİZ''

İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, İsrailli esirlerin durumlarının iyi olmadığını ve onları çıkarmak için İsrail ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Trump, bu konuda her iki tarafa da bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor." dedi.

ABD lideri Trump Suriye konusunda Netanyahu'yu çiğnedi: İsraillilerin fikrini sormadım

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI OLACAK MI?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmede, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı gündeme getirdiğini belirten Trump, "Austin Tice'dan hep bahsederim, uzun yıllardır ortalarda görünmüyor." ifadesini kullandı.

(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soruya da Trump, "Bilmiyorum. Çok yakında bunun cevabını öğreneceğiz." yanıtını verdi. Trump, esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile çalışacağını vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turunu 3,2 trilyon dolar değerinde yatırım ve silah anlaşmalarıyla tamamlayarak ülkesine hareket etti.

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