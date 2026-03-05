Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor

ABD’li haber sitesi Axios, Mossad ve CIA tarafından desteklenen çeşitli Kürt grupların, İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ise iddiaların ardından uyarıda bulunarak hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 10:46

ve ’in ’a yönelik ortak saldırıları devam ederken, ABD merkezli haber sitesi Axios çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İsmi gizli tutulan yetkililere dayandırılan habere göre; birçok farklı Kürt gruplar içinde yer alan militanların, ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Axios'un gizli yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD ve İsrail tarafından desteklenen Kürt gruplar, İran'ın kuzeybatısında rejime karşı kara saldırısı hazırlığında.
İran rejimine karşı savaşmak üzere Irak'ta barınan beş muhalif Kürt grubunun bir koalisyon kurduğu ve yüzlerce militanı İran tarafına geçirdiği öne sürülüyor.
Kürt grupların İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından desteklendiği belirtiliyor.
Bu planın başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad'dan çıktığı ve CIA'nın daha sonra katıldığı aktarılıyor.
İsrailli yetkililerin Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulması konusunda siyasi destek sözü verdiği ifade ediliyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçeceği iddia edilen muhalif Kürt gruplara uyarıda bulunarak, onlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Haberde Irak'ta barınan beş muhalif Kürt grubunun İran rejimine karşı savaşmak üzere bir koalisyon kurduğu belirtilirken, bu grupların son haftalarda yüzlerce silahlı militanı Irak sınırının İran tarafına soktuğu öne sürüldü.

MOSSAD VE CIA TARAFINDAN DESTEKLENİYORLAR

Habere göre; ABD ve İsrail'den iki yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, Kürt grupların İsrail istihbarat teşkilatı ile ABD istihbarat teşkilatı tarafından desteklendiğini doğruladı. ABD'li bir yetkili, amacın İran içindeki belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime meydan okumak ve daha geniş bir iç isyanı tetiklemek olduğunu söyledi. İsrailli bir yetkili ise "Savaş, ABD ve İsrail ordularının saldırıları ile başladı, ancak devam ettikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar gösterilecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor

İRAN'DA KÜRT ÖZERK BÖLGESİ KURULMASI KONUSUNDA SİYASİ DESTEK SÖZÜ VERİLDİ

Bir diğer ABD’li yetkili ise, Kürt grupları İran rejimine karşı destekleme ve onları kara saldırısı için Irak'tan İran'a geçirme fikrinin başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad'dan çıktığını, CIA’nın ise daha sonraki bir aşamada bu plana katıldığını aktardı. İsrailli yetkililerin Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulması konusunda siyasi destek sözü de verdiği belirtildi. Bir yetkilinin, "Sorun şu ki, İran'daki Kürt gruplarının yeterli askeri gücü yok ve sonunda yem haline gelebilirler" sözlerine yer verildi. Axios, Mossad ve CIA’nın haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

BENZER BİR İDDİAYI CNN GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Benzer bir iddiayı gündeme taşıyan CNN televizyonu, CIA’nın İran'da halk ayaklanmasını tahrik etmek amacıyla Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığını bildirmişti. Trump yönetiminin, İran rejimine karşı muhtemel bir kara saldırısı için askeri destek sağlanması konusunda İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle aktif görüşmeler yürüttüğü aktarılmıştı. Söz konusu planın İran rejimini zayıflatma amacını taşıdığı ifade edilmişti.

ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor

LARİCANİ KÜRT GRUPLARI UYARDI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani’nin açıklamasına yer verildi. Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Kongre binasında eski askerden protesto: İsrail için ölmek istemiyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’den yeni detaylar
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#cıa
#mossad
#Kürt Grupları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.