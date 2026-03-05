ABD medyasından çarpıcı iddia: Kürt gruplar İran rejimine karşı saldırıya hazırlanıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları devam ederken, ABD merkezli haber sitesi Axios çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İsmi gizli tutulan yetkililere dayandırılan habere göre; birçok farklı Kürt gruplar içinde yer alan militanların, ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Haberde Irak'ta barınan beş muhalif Kürt grubunun İran rejimine karşı savaşmak üzere bir koalisyon kurduğu belirtilirken, bu grupların son haftalarda yüzlerce silahlı militanı Irak sınırının İran tarafına soktuğu öne sürüldü.

MOSSAD VE CIA TARAFINDAN DESTEKLENİYORLAR

Habere göre; ABD ve İsrail'den iki yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, Kürt grupların İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından desteklendiğini doğruladı. ABD'li bir yetkili, amacın İran içindeki belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime meydan okumak ve daha geniş bir iç isyanı tetiklemek olduğunu söyledi. İsrailli bir yetkili ise "Savaş, ABD ve İsrail ordularının saldırıları ile başladı, ancak devam ettikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar gösterilecek" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DA KÜRT ÖZERK BÖLGESİ KURULMASI KONUSUNDA SİYASİ DESTEK SÖZÜ VERİLDİ

Bir diğer ABD’li yetkili ise, Kürt grupları İran rejimine karşı destekleme ve onları kara saldırısı için Irak'tan İran'a geçirme fikrinin başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad'dan çıktığını, CIA’nın ise daha sonraki bir aşamada bu plana katıldığını aktardı. İsrailli yetkililerin Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulması konusunda siyasi destek sözü de verdiği belirtildi. Bir yetkilinin, "Sorun şu ki, İran'daki Kürt gruplarının yeterli askeri gücü yok ve sonunda yem haline gelebilirler" sözlerine yer verildi. Axios, Mossad ve CIA’nın haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

BENZER BİR İDDİAYI CNN GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Benzer bir iddiayı gündeme taşıyan CNN televizyonu, CIA’nın İran'da halk ayaklanmasını tahrik etmek amacıyla Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığını bildirmişti. Trump yönetiminin, İran rejimine karşı muhtemel bir kara saldırısı için askeri destek sağlanması konusunda İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle aktif görüşmeler yürüttüğü aktarılmıştı. Söz konusu planın İran rejimini zayıflatma amacını taşıdığı ifade edilmişti.

LARİCANİ KÜRT GRUPLARI UYARDI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani’nin açıklamasına yer verildi. Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.