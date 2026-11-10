ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki askeri operasyonlardaki rolü dahil çeşitli suçlamalarla görevden alınmasını öngören 8 maddelik azil tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

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HABERİN ÖZETİ ABD'de İran depremi: Savunma Bakanı Hegseth hakkındaki iddialara cevap verdi Hegseth, Biden döneminden Trump dönemine geçişte askerlere sağlanan iyileştirmeleri ve bütçe artışlarını vurgulayarak, kendisiyle ilgili başlatılan sürecin bir yalandan ibaret olduğunu belirtiyor. Büyük Kanun sayesinde askerlere sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler yapıldı. Askerlerin kazanması için ihtiyaç duyulan ekipmanları sağlamak amacıyla bütçe artışları sağlandı. Narko terör tekneleri ve savaş suçları vurduğu için pilotlar ve deniz kuvvetlerindeki farklı kişilere suçlamalar yöneltildiği ifade edildi. Hegseth, Bakanı yargılayarak emri uygulayanları da yargılayabileceğini söyledi. Bundan sonra liyakat üzerine işe alım yapılacağı ve kazanmak için savaşılacağı belirtildi.

Pete Hegseth, hakkında aralarında anayasayı ihlalin de yer aldığı bir dizi suçlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Hizmet için görevimizi sürdüreceğiz. Artık liyakat üzerine işe alım yapacağız ve kazanmak için savaşacağız" dedi.

"TÜM OPERASYONLARIN ARKASINDA DİMDİK DURUYORUM"

"Hegseth'in konuşması şu şekilde;

"Beni siyasi şov için azlediyorlar. Tüm operasyonların arkasında dimdik duruyorum. Seçim sürecinde kayıp yaşamış Kongre üyesi azil süreci için taslak hazırlarken biz 20 senedir ilk kez askerlerimize yönelik hak artırımı sağladık. Ordunun tüm parçaları gönüllü sayısında rekor kırdı. Senelik beklentilerin yarısı ilk günden karşılanmıştı.

"EMRİ BAŞKAN TRUMP VERDİ"

İki senelik süreç ardından askerde kalan kişi sayısı da arttı. Biden dönemi ile Trump dönemi arasındaki farklar gece ile gündüz gibiydi. İran, Yemen ve Maduro operasyonları kanuni görevlerdi. Emri Başkan Trump verdi"