ABD'de İran depremi: Savunma Bakanı Hegseth hakkındaki iddialara cevap verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki askeri operasyonlardaki rolü dahil çeşitli suçlamalarla görevden alınmasını öngören 8 maddelik azil tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.
Pete Hegseth, hakkında aralarında anayasayı ihlalin de yer aldığı bir dizi suçlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Hizmet için görevimizi sürdüreceğiz. Artık liyakat üzerine işe alım yapacağız ve kazanmak için savaşacağız" dedi.
"Hegseth'in konuşması şu şekilde;
"Beni siyasi şov için azlediyorlar. Tüm operasyonların arkasında dimdik duruyorum. Seçim sürecinde kayıp yaşamış Kongre üyesi azil süreci için taslak hazırlarken biz 20 senedir ilk kez askerlerimize yönelik hak artırımı sağladık. Ordunun tüm parçaları gönüllü sayısında rekor kırdı. Senelik beklentilerin yarısı ilk günden karşılanmıştı.
İki senelik süreç ardından askerde kalan kişi sayısı da arttı. Biden dönemi ile Trump dönemi arasındaki farklar gece ile gündüz gibiydi. İran, Yemen ve Maduro operasyonları kanuni görevlerdi. Emri Başkan Trump verdi"