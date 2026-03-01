Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

ABD Savunma Bakanı Hegseth'den İran'a tehdit: 'Sizi bulup öldüreceğiz!'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini belirterek, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesi ile birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'den İran'a tehdit: 'Sizi bulup öldüreceğiz!'
Pete Hegseth, 'a yönelik ABD saldırıları ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Başkan Trump'ın emriyle İran'a karşı "Epic Fury Operasyonu"nu başlattıklarını, İran'ın Amerikalıları hedef alması nedeniyle füzelerini ve donanmasını yok ederek nükleer silah edinmesini engelleyeceklerini duyurdu.
ABD, Başkan Trump'ın emriyle İran'a yönelik "Epic Fury Operasyonu"nu başlattı.
Operasyonun nedeni, İran'ın Amerikalıları hedef alması ve anlaşmayı reddetmesi olarak belirtildi.
ABD, İran'ın füze üretim kapasitesini ve donanmasını yok edeceğini vurguladı.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceği açıklandı.
Hegseth, çatışmayı ABD'nin başlatmadığını ancak bitireceğini ve Amerikalıları hedef alanların cezalandırılacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Hegseth'den İran'a tehdit: 'Sizi bulup öldüreceğiz!'

ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı 'ın emriyle, tarihin en ölümcül, en karmaşık ve en hassas hava operasyonu olan "Epic Fury Operasyonu"nu başlattığını söyleyen Hegseth, "İran rejimi fırsatını yakaladı, ancak anlaşmayı reddetti ve şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor. İran neredeyse elli yıldır Amerikalıları hedef alıp öldürüyor ve radikal amaçlarını ilerletmek için her zaman dünyanın en güçlü silahlarını arıyor. Dün gece, önceki başkanlardan farklı olarak, Başkan Trump bu kanserle mücadeleye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'den İran'a tehdit: 'Sizi bulup öldüreceğiz!'

"ÇATIŞMAYI BİZ BAŞLATMADIK, ANCAK BİZ BİTİRECEĞİZ"

İran'ın ABD'yi hedef alabilecek silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesiyle birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini iddia eden Hegseth, "Dünyanın herhangi bir yerinde, İran'ın yaptığı gibi Amerikalıları öldürürseniz veya tehdit ederseniz, sizi bulup öldüreceğiz" uyarısında bulundu. Hegseth, ABD ordusunun dünyanın en iyisi olduğunu ve hedefine ulaşmak için tüm gücüyle hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
