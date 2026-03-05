Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a savaş izni

ABD Senatosu, Donald Trump'ın İran'a yönelik başlattığı saldırıların Kongre onayına tabi olmasını öngören 'savaş yetkileri' ile ilgili kısıtlayıcı tasarıyı reddetti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 03:49
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 04:08

ABD Başkanı 'ın 'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.

SENATO TASARIYI REDDETTİ

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da 47 "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyuyla reddedildi. Böylece oylama Donald Trump için zaferle sonuçlandı.

ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a savaş izni

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı. Demokratlar, ülke içinde birçok sorun varken İran ile girilen savaşın ekonomik yüküne dikkat çekerek Trump'a tepki gösterdi.

Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.

ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a savaş izni

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.

