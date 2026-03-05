ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.

HABERİN ÖZETİ ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a savaş izni ABD Senatosu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan savaş yetkileri tasarısını reddetti. Tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da 47 evet oyuna karşı 53 hayır oyuyla reddedildi. Demokratlar tarafından sunulan tasarıya Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman karşı çıktı. Demokratlar, ülke içinde birçok sorun varken İran ile girilen savaşın ekonomik yüküne dikkat çekti. Oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlıyor ve önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor. Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması bekleniyor ancak kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.

SENATO TASARIYI REDDETTİ

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da 47 "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyuyla reddedildi. Böylece oylama Donald Trump için zaferle sonuçlandı.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı. Demokratlar, ülke içinde birçok sorun varken İran ile girilen savaşın ekonomik yüküne dikkat çekerek Trump'a tepki gösterdi.

Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.