Müzakereler sürerken İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD Başkanı Donald Trump devam eden savaşla ilgili konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'tan Hamaney'in yerine göreve gelecek isme tehdit: Sonunda ölüyorlar ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları savunarak, eğer ABD saldırmasaydı İran'ın İsrail'e saldıracağını ve nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti. Trump, ABD'nin İran konusunda çok güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, iki hafta içinde saldırmasalardı İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini savundu. Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in ardından göreve gelecek yeni isme yönelik, 'Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor' şeklinde bir tehditte bulundu. ABD Başkanı, gerçekleşen saldırıların iyi bir askeri güç gösterisi olduğunu belirtti.

"BİZ SALDIRMASAYDIK ONLAR İSRAİL'E SALDIRIRDI"

Trump, "İran konusunda çok güçlü bir pozisyondayız." diyerek "Önce biz yapmasaydık, onlar İsrail'e yaparlardı." dedi.

"ŞU AN İYİ DURUMDAYIZ"

ABD Başkanı, İran'a saldırıları savunduğu açıklamasında "Eğer iki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olabilirlerdi. Aylar önce B-2 ile düzenlediğimiz saldırı olmasaydı, nükleer silaha sahip olurlardı. Çılgın insanlar nükleer silaha sahip olduğunda kötü şeyler olur. Şu an iyi bir durumdayız, size bunu söylemek isterim. İlerlemeye devam edeceğiz. Bu iyi bir askeri güç gösterisi." ifadelerini kullandı.

"LİDER OLMAK İSTEYEN HERKES SONUNDA ÖLÜYOR"

Trump ayrıca saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Hamaney'in ardından göreve gelecek yeni ismi de şimdiden tehdit ederek "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor." dedi.