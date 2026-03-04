Menü Kapat
Trump'tan Hamaney'in yerine göreve gelecek isme tehdit: Sonunda ölüyorlar

ABD Başkanı, İran'a İsrail'le birlikte yapılan saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "İran konusunda çok güçlü bir konumdayız" dedi. Trump ayrıca Hamaney'den sonra göreve başlayacak yeni ismi de tehdit ederek "Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor." ifadesini kullandı.

04.03.2026
05.03.2026
Müzakereler sürerken İsrail'le birlikte 'a saldıran ABD Başkanı devam eden savaşla ilgili konuştu.

"BİZ SALDIRMASAYDIK ONLAR İSRAİL'E SALDIRIRDI"

Trump, "İran konusunda çok güçlü bir pozisyondayız." diyerek "Önce biz yapmasaydık, onlar İsrail'e yaparlardı." dedi.

Trump'tan Hamaney'in yerine göreve gelecek isme tehdit: Sonunda ölüyorlar

"ŞU AN İYİ DURUMDAYIZ"

ABD Başkanı, İran'a saldırıları savunduğu açıklamasında "Eğer iki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olabilirlerdi. Aylar önce B-2 ile düzenlediğimiz saldırı olmasaydı, nükleer silaha sahip olurlardı. Çılgın insanlar nükleer silaha sahip olduğunda kötü şeyler olur. Şu an iyi bir durumdayız, size bunu söylemek isterim. İlerlemeye devam edeceğiz. Bu iyi bir gösterisi." ifadelerini kullandı.

"LİDER OLMAK İSTEYEN HERKES SONUNDA ÖLÜYOR"

Trump ayrıca saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Hamaney'in ardından göreve gelecek yeni ismi de şimdiden tehdit ederek "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor." dedi.

