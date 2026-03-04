Trump'tan Hamaney'in yerine göreve gelecek isme tehdit: Sonunda ölüyorlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Müzakereler sürerken İsrail'le birlikte İran'a saldıran ABD Başkanı Donald Trump devam eden savaşla ilgili konuştu.
Trump, "İran konusunda çok güçlü bir pozisyondayız." diyerek "Önce biz yapmasaydık, onlar İsrail'e yaparlardı." dedi.
ABD Başkanı, İran'a saldırıları savunduğu açıklamasında "Eğer iki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olabilirlerdi. Aylar önce B-2 ile düzenlediğimiz saldırı olmasaydı, nükleer silaha sahip olurlardı. Çılgın insanlar nükleer silaha sahip olduğunda kötü şeyler olur. Şu an iyi bir durumdayız, size bunu söylemek isterim. İlerlemeye devam edeceğiz. Bu iyi bir askeri güç gösterisi." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Hamaney'in ardından göreve gelecek yeni ismi de şimdiden tehdit ederek "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor." dedi.