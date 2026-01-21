ABD Suriye'deki DEAŞ'lıların ne olacağını açıkladı: 7 bin kişi Irak'a götürülecek

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesi için bir misyon başlatıldığını açıkladı.

CENTCOM Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.

Öte yandan Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu ve terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü aldığı Haseke ilinin güneyinde yer Hol Kampı'ndaki hapishane önünde güvenlik önlemlerini artırdı.