Suriye'de ASELSAN imzası: Şam Havalimanı'nın güvenliği Türk teknolojisine emanet

Türkiye'nin yerli teknoloji devi ASELSAN, üstün özelliklere sahip HTRS 100 Radar Sistemi ile Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş güvenliğini sağlamaya hazırlanıyor. Sistemin kurulum çalışmaları ile ilgili Büyükelçi Nuh Yılmaz bilgi verdi.

ASELSAN üretimi HTRS 100 Radar Sistemi Şam Uluslararası Havalimanı'na kuruluyor. Türkiye tarafından sağlanan teknoloji, havalimanındaki uçuş güvenliğini artıracak. Sistemin kurulum çalışmaları Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından yerinde incelendi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Büyükelçi Nuh Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na saha ziyareti ve Türkiye tarafından sağlanan sisteminin kurulum çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

HAVA HEDEFLERİNİN HASSAS TAKİBİNİ SAĞLIYOR

ASELSAN tarafından üretilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS 100, havaalanları çevresindeki tüm hava hedeflerinin hassas tespiti ve takibini sağlıyor. Sistem, en son teknolojilerle entegre edilerek maksimum güvenilirlik ve performans garanti ediyor.

Suriye'de ASELSAN imzası: Şam Havalimanı'nın güvenliği Türk teknolojisine emanet

Sistemin bileşenlerinden Birincil Gözetim Radarı (PSR), S-Bant'ta çalışan üstün ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları ve hedef takip algoritmaları sayesinde en zorlu ortamlarda bile net ve güvenilir hedef tespiti ve takibi sağlıyor. İkincil Gözetim Radarı ise uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması ile artırıyor ve çok yönlü operasyonlar için çoklu sorgulama modu desteği sunuyor.

HTRS-100’ü rakiplerinden ayıran en büyük özellik, dünyada sayılı sistemde bulunan "dağıtık aktif sıcak yedekli" mimarisinden kaynaklanıyor. Klasik radarların aksine bu sistem, matris yapısı sayesinde herhangi bir parçasında sorun çıksa dahi çalışmaya devam ediyor. Bu kabiliyet, sistemin hiçbir zaman tamamen kapanmamasını ve uçuş trafiğinin saniyelerle ölçülen kritik anlarda bile aksamamasını sağlıyor.

Sistem, havacılığın en büyük düşmanları olan kötü hava koşulları ve parazitlerle başa çıkmak için akıllı algoritmalar kullanıyor. Gelişmiş gürültü bastırma teknikleri sayesinde fırtına veya yoğun yağış gibi durumlarda bile hedefleri net bir şekilde takip ediyor.

Suriye'de ASELSAN imzası: Şam Havalimanı'nın güvenliği Türk teknolojisine emanet

Uçuş güvenliği için gökyüzündeki atmosferik olayları anlık olarak izleyen özel bir hava durumu kanalına sahip bulunuyor. Uçaklar dışında rüzgar türbinlerini ve kuş sürülerini ayırt edebilen özel algoritmaları sayesinde operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarıyor.

Sistem, 40 bin saati aşan kritik arıza öncesi süresiyle dayanıklılığını kanıtlarken, herhangi bir bakım ihtiyacında 30 dakikanın altındaki onarım süresiyle zaman kaybını önlüyor.

Radarın menzili 80 veya 100 deniz mili (yaklaşık 185 kilometre) olarak ayarlanabiliyor.

