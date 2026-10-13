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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:36

ABD ve Avrupa barış planı üzerinde çalışırken Rusya'dan 'haberimiz yok' açıklaması

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için yeni bir barış planı üzerinde çalışıyor. ABD medyasının iddiasına göre, güvenlik garantileri, enerji anlaşmaları, ekonomik iş birliği ve mevcut cephe hattında ateşkes olmak üzere 4 temel unsura yoğunlaşıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD ve Avrupa barış planı üzerinde çalışırken Rusya'dan 'haberimiz yok' açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:36

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için bu kez ve ülkeleri devreye girdi. Dört maddelik barış planı üzerinde çalışma başladı. The Washington Post gazetesinin haberine göre, plan Ukrayna’nın yeniden inşası, Rusya ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması, enerji anlaşması üzerinden ekonomik iş birliği ve mevcut cephe hattında ateşkes olmak üzere dört temel unsurdan oluşuyor.

ABD ve Avrupa barış planı üzerinde çalışırken Rusya'dan 'haberimiz yok' açıklaması

4 TEMEL UNSUR

Haberde, ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkilinin planın, Rusya ile Avrupa arasında bölgede istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan ekonomik ve güvenlik anlaşmasını da kapsadığını söylediği aktarıldı. 

Planın ilk maddesini Ukrayna’nın yeniden inşasının oluşturacağı belirtilirken, müzakerecilerin Kiev yönetiminden yeniden inşa çalışmalarına ilişkin ayrıntılı maliyet hesaplamaları istediği kaydedildi.

İkinci madde kapsamında Rusya ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi öngörülürken, üçüncü maddenin enerji anlaşması aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini içerdiği belirtildi. Bu kapsamda, Rus petrolü ve doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattının kurulması ve elde edilecek gelirin Ukrayna ile Rusya arasında paylaşılması ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi. 

Önerinin ayrıca Rusya’nın Avrupa enerji pazarına uzun vadeli erişimini ve ekonomik yaptırımların kaldırılacağı şartları da içermesi bekleniyor. Planın dördüncü ve son maddesinin ise mevcut cephe hattı boyunca ateşkes sağlanması olduğu aktarıldı.

The Washington Post, plana yönelik diplomatik girişimin yakın zamanda Florida’da ABD’li, Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecilerin katıldığı bir toplantıda gündeme geldiğini yazdı.

ABD ve Avrupa barış planı üzerinde çalışırken Rusya'dan 'haberimiz yok' açıklaması

RUSYA: HABERİMİZ YOK

Gazetenin haberine ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü ’dan geldi. Peskov, söz konusu haberden haberdar olduklarını söyleyerek "Planın içeriğine dair bilgi sahibi değiliz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Basında çıkan haberleri gördük ancak bu konuda herhangi bir bilgi edinmedik" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Avrupa
#ABD
#dmitriy peskov
#The Washington Post
#Rusya Ukrayna Savaş
#Dünya
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