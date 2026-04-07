ABD ve İsrail, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yerini biliyor! Akıbetine dair çarpıcı iddia

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney hakkında İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
The Times gazetesi, Ali Hamaney'e düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı öne sürülen Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu iddia etti. ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre, sağlık durumu ağır. Notta şu ifadeler yer aldı:
"Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor."
Hatta ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının da Mücteba Hamaney'in yerini bir süredir bildiği fakat ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.
İran hükümeti, yeni dini liderin babası, annesi, eşi Zahra Haddad-Adel ve bir oğlunun öldüğü hava saldırısında yaralandığını doğrulamıştı. Ayrıca Hamaney, savaşın başından bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmadı. Sadece yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama ise İran devlet televizyonunda okundu.
Pazartesi günü yayınlanan yapay zeka ürünü bir videoda, yeni liderin bir savaş odasına girip İsrail’in Dimona’daki nükleer santralinin haritasını incelediği gösterildi. Ses kaydının bulunmaması, durumunun kritik olduğuna ilişkin yeni iddialara yol açtı.