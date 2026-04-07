Dünya
Dünya
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İsrail, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yerini biliyor! Akıbetine dair çarpıcı iddia

ABD ve İsrail saldırılarında yaralanan İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. ABD ve İsrail'in yerini bildiği iddia edilen Hamaney'in ağır yaralı olduğu öne sürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 09:51

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney hakkında İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

HABERİN ÖZETİ

İngiliz basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde babası Ayetullah Ali Hameney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu iddia etti.
The Times gazetesi, Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu ve Kum'da tedavi gördüğünü öne sürdü.
ABD ve İsrail istihbaratlarının Mücteba Hamaney'in yerini bir süredir bildiği belirtildi.
İran hükümeti, Mücteba Hamaney'in hava saldırısında yaralandığını doğrulamıştı.
Mücteba Hamaney, savaşın başından bu yana kamuoyuna hiç çıkmadı ve sadece yazılı bir açıklama yapıldı.
Son olarak yayınlanan yapay zeka ürünü bir videoda Mücteba Hamaney'in savaş odasında İsrail'in nükleer santralinin haritasını incelediği gösterildi.
HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU AĞIR!

The Times gazetesi, Ali Hamaney'e düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı öne sürülen Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu iddia etti. ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre, sağlık durumu ağır. Notta şu ifadeler yer aldı:

"Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor."

ABD VE İSRAİL YERİNİ BİLİYOR!

Hatta ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının da Mücteba Hamaney'in yerini bir süredir bildiği fakat ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

İRAN YARALANDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

İran hükümeti, yeni dini liderin babası, annesi, eşi Zahra Haddad-Adel ve bir oğlunun öldüğü hava saldırısında yaralandığını doğrulamıştı. Ayrıca Hamaney, savaşın başından bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmadı. Sadece yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama ise İran devlet televizyonunda okundu.

YAPAY ZEKA VİDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Pazartesi günü yayınlanan yapay zeka ürünü bir videoda, yeni liderin bir savaş odasına girip İsrail’in Dimona’daki nükleer santralinin haritasını incelediği gösterildi. Ses kaydının bulunmaması, durumunun kritik olduğuna ilişkin yeni iddialara yol açtı.

