ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 1 aydır aralıksız devam ederken Tahran, şimdiye kadar uygulanan yaptırımlar nedeniyle geliştirdiği 'direniş ekonomisi' sayesinde ayakta kaldı. Fakat bu model de şu an en zorlu sınavını veriyor. Artan saldırılara ve baskıya rağmen ayakta kalmaya çalışan İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerini uygulamaya koymasıyla derin bir yara alabilir.

ABD ve İsrail, İran'ın enerji kaynaklarını hedef alırsa ne olur? Her şey en az 10 yıl geriye gidecek

HABERİN ÖZETİ ABD ve İsrail, İran'ın enerji kaynaklarını hedef alırsa ne olur? Her şey en az 10 yıl geriye gidecek ABD ve İsrail'in 1 aydır süren saldırıları karşısında İran'ın 'direniş ekonomisi' modeli zorlu bir sınav verirken, enerji altyapılarının hedef alınmasıyla ülke derin bir yara alabilir. İran'ın 'direniş ekonomisi' yaptırımlar ve krizlere karşı inşa edilmiş olup, savaş koşullarına ne ölçüde dayanabileceği tartışılmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapısını yok etmekle tehdit etmiştir. Şimdiye kadar İran'da yakıt depoları, doğal gaz tesisleri ve bazı sanayi kuruluşları zarar görmüştür. İran'ın önceliği ekonomik büyüme değil, sistemin ayakta kalmasıdır ve sivil ekonominin kaynakları savaş ekonomisine yönlendirilebilir. ABD ve İsrail'in enerji altyapısını hedef alması halinde İran ekonomisi hızla ağırlaşabilir ve ülke en az on yıl geriye gidebilir.

ENERJİ ALTYAPILARI VURULURSA DURUM DEĞİŞİR!

Financial Times'ın aktardığına göre, İran'ın 'direniş ekonomisi' yaptırımlar ve krizlere karşı inşa edildi. Savaş koşullarına ne ölçüde dayanabileceği ise tartışılıyor. Uzun bir süredir ithal ürünler yerine yerli üretimle devam eden İran, ilaçtan otomotiv parçalarına birçok konuda üretkenliğini artırdı. Fakat enerji altyapıları saldırıya uğrarsa durum değişebilir.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK SON TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son tehditlerinde Hürmüz Boğazı'nın 'derhal' açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapısını, petrol kuyularını, Hark Adası'nı ve tuzdan arındırma tesislerini yok edeceğini söyledi.

Şimdiye kadar ise İran'da yakıt depoları, doğal gaz tesisleri ve bazı sanayi kuruluşları zarar gördü. İran’ın en büyük çelik tesislerinden bazıları da saldırılardan etkilendi.

İRAN'IN AMACI AYAKTA KALMAK

Uzmanlara göre, İran'ın önceliği ekonomik büyüme değil, sistemin ayakta kalması. Financial Times’a konuşan analistler, sivil ekonominin kaynaklarının savaş ekonomisine yönlendirilebileceğine işaret ediyor.

Haberde, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalara rağmen İran’ın kara ticaretini sürdürdüğü, Çin ile demiryolu bağlantıları ve alternatif limanların kullanıldığı belirtiliyor. Yetkililer, temel ürünlerde ciddi kıtlık yaşanmadığını savunuyor.

''ÜLKEYİ EN AZ 10 YIL GERİ GÖTÜRÜR''

Financial Times’a göre yükselen petrol fiyatları, İran ekonomisine geçici bir rahatlama sağladı. Günlük yüz milyonlarca dolarlık gelir, savaş maliyetlerinin bir kısmını karşılıyor.

Analistler, ABD ve İsrail’in enerji altyapısını hedef alması halinde ekonomik tablonun hızla ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tür saldırıların, İran’ı çok daha derin bir krize sürükleyebileceği ifade ediliyor.

Ekonomistler, savaş sona erse bile İran ekonomisinin toparlanmasının uzun yıllar alacağını belirtiyor. Financial Times’a göre mevcut yıkım, ülkeyi en az bir on yıl geriye götürebilir.