Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD ve Rusya savaş uçakları karşı karşıya geldi

ABD ile Rusya'nın savaş uçakları havada karşı karşıya geldi. Tehlikeli gerilimin, Alaska açıklarında 4 Rus uçağının tespit edilmesiyle yaşandığı öğrenildi.

ABD ve Rusya savaş uçakları karşı karşıya geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 23:02

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı dün açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı.

Konuyla ilgili NORAD tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi.

"UÇAKLAR TESPİT EDİLDİKTEN SONRA TAKİBE ALINDI"

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi." denildi.

ABD ve Rusya savaş uçakları karşı karşıya geldi

"RUS UÇAKLARI ABD HAVA SAHASINA GİRMEDİ"

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

