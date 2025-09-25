Rusya'da havalimanında korku dolu anlar! İki uçak pistte çarpıştı

Rusya’nın başkenti Moskova'da yer alan Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı dehşet anlarına sahne oldu. Yaşanan olayda Rus hava yolu şirketi Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı uçuş öncesi hazırlıklar esnasında, pistte yer alan başka bir uçakla çarpıştı.

Rossiya şirketinden yapılan açıklamada, ön bilgilerin, başka bir hava yolu şirketine ait bir uçağın kanadının Rossiya uçağının kuyruk kısmına temas etmesi sonucu hasar meydana geldiği aktarıldı.

100 YOLCU BAŞKA UÇAĞA TRANSFER EDİLDİ

Açıklamada, Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan FV6097 sefer sayılı uçaktaki 100 yolcunun, başka bir uçağa transfer edildiği belirtildi.

Savcılık Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı, olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Rus medyası, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin’in Hainan Havayolları’na ait Airbus 330 olduğunu ve Pekin’e gitmek üzere hazırlandığını bildirirken, uçaktaki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.