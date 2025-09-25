Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'da havalimanında korku dolu anlar! İki uçak pistte çarpıştı

Rusya'nın kalbi Moskova'da yer alan bir havalimanında kaza meydana geldi. Yaşanan olayda iki uçak pistte çarpıştı. Yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı kazada yolcular başka bir uçağa transfer edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya'da havalimanında korku dolu anlar! İki uçak pistte çarpıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 13:28

Rusya’nın başkenti 'da yer alan Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı dehşet anlarına sahne oldu. Yaşanan olayda Rus hava yolu şirketi Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı uçuş öncesi hazırlıklar esnasında, pistte yer alan başka bir uçakla çarpıştı.

Rossiya şirketinden yapılan açıklamada, ön bilgilerin, başka bir hava yolu şirketine ait bir uçağın kanadının Rossiya uçağının kuyruk kısmına temas etmesi sonucu hasar meydana geldiği aktarıldı.

Rusya'da havalimanında korku dolu anlar! İki uçak pistte çarpıştı

100 YOLCU BAŞKA UÇAĞA TRANSFER EDİLDİ

Açıklamada, Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan FV6097 sefer sayılı uçaktaki 100 yolcunun, başka bir uçağa transfer edildiği belirtildi.

Savcılık Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı, olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Rus medyası, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin’in Hainan Havayolları’na ait Airbus 330 olduğunu ve Pekin’e gitmek üzere hazırlandığını bildirirken, uçaktaki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de uçak kazası! 4 kişi hayatını kaybetti
Yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu! Korkunç uçak kazası sonrası aileler şirketlere dava açtı
ETİKETLER
#uçak kazası
#moskova
#Hava Kazası
#Uçak Çarpışması
#Sheremetyevo Havalimanı
#Rossiya Havayolları
#Hainan Havayolları
#Sheremetyevo Havalimanı
#Rossiya
#Hainan Havayolları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.