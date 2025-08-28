Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD vize sürelerini kısıtlamayı planlıyor! Trump'ın planı yeniden devrede

ABD'de Donald Trump yönetimi, vize sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Hazırlanan taslakta, 'başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırma' önerisi var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD vize sürelerini kısıtlamayı planlıyor! Trump'ın planı yeniden devrede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 11:16

ABD İç Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamaya göre, vize sürelerine sınırlandırma getirilmesi planlanıyor. Açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği duyuruldu.

ABD vize sürelerini kısıtlamayı planlıyor! Trump'ın planı yeniden devrede

GAZETECİLERE DE SINIR GETİRİLECEK

Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği belirtilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

ABD vize sürelerini kısıtlamayı planlıyor! Trump'ın planı yeniden devrede

SEBEP 'GÜVENLİK RİSKLERİ'

Bu durumun "güvenlik riskleri oluşturduğu ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" savunulan açıklamada, yeni düzenlemenin "suistimale son vereceği ve federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği" ifade edildi.

Öte yandan söz konusu taslak ilk olarak 2020’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var
Trump'ın Washington talebi: Cinayete karşılık idam istiyor!
ETİKETLER
#donald trump
#güvenlik
#Basın Etiği
#Abd Vize
#Vize Sınırlamaları
#Göç Politikası
#Yabancı Öğrenciler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.