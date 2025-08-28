Trump'ın Washington talebi: Cinayete karşılık idam istiyor!

Beyaz Saray'da gerçekleşen Kabine toplantısında, Başkan Donald Trump, Washington'da işlenen cinayetlere karşılık idam isteyeceğini söyledi. 1981'den beri ise Washington'da idam yok cezası yok, kaldırıldı. Fakat Trump, federal mahkemelerde görülen cinayet davalarında bu cezayı talep edebilir. Ancak yerel mahkemelere böyle bir talepte bulunamaz.

MEVZUAT DEĞİŞEBİLİR

AFP'nin haberine göre, idam cezasının en güçlü destekçilerinden biri olarak görülen Cumhuriyetçi başkan, bu durumda başkentte yürürlükte olan mevzuatı değiştirmeye çalışabilir.

Demokratların kalesi olarak bilinen Washington hiçbir eyalete bağlı değil. Şehir federal Kongre tarafından denetleniyor. 1992 yılında Kongre, bir parlamento asistanının öldürülmesinin ardından idam cezasının geri dönmesi için referandum düzenledi fakat reddedildi.

'EN İĞRENÇ SUÇLAR' İÇİN KARARNAME

Öte yandan Trump, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 'en iğrenç suçlar' için ölüm cezasının daha geniş çapta uygulanmasını talep eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Ayrıca federal savcılara bu cezayı daha sık talep etmeleri talimatını verdi.