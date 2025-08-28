Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Trump'ın Washington talebi: Cinayete karşılık idam istiyor!

1981'den beri Washington'da idam cezası kaldırıldı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington'da cinayete karşı idam isteyeceğini söyledi.


Berrak Arıcan Baş


28.08.2025
11:07


28.08.2025
11:07

Beyaz Saray'da gerçekleşen Kabine toplantısında, Başkan Donald Trump, 'da işlenen cinayetlere karşılık idam isteyeceğini söyledi. 1981'den beri ise Washington'da idam yok cezası yok, kaldırıldı. Fakat Trump, federal mahkemelerde görülen cinayet davalarında bu cezayı talep edebilir. Ancak yerel mahkemelere böyle bir talepte bulunamaz.

Trump'ın Washington talebi: Cinayete karşılık idam istiyor!

MEVZUAT DEĞİŞEBİLİR

AFP'nin haberine göre, idam cezasının en güçlü destekçilerinden biri olarak görülen Cumhuriyetçi başkan, bu durumda başkentte yürürlükte olan mevzuatı değiştirmeye çalışabilir.

Demokratların kalesi olarak bilinen Washington hiçbir eyalete bağlı değil. Şehir federal Kongre tarafından denetleniyor. 1992 yılında Kongre, bir parlamento asistanının öldürülmesinin ardından idam cezasının geri dönmesi için referandum düzenledi fakat reddedildi.

Trump'ın Washington talebi: Cinayete karşılık idam istiyor!

'EN İĞRENÇ SUÇLAR' İÇİN KARARNAME

Öte yandan Trump, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 'en iğrenç suçlar' için ölüm cezasının daha geniş çapta uygulanmasını talep eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Ayrıca federal savcılara bu cezayı daha sık talep etmeleri talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze toplantısı; 'Hamassız Gazze' senaryosu masada
ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var
