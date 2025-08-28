Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde meydana gelen silahlı saldırıya dair detaylar ortaya çıktı. Bir ilkokulda dehşet saçan 2 kişinin ölümüne 17 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın silahının üzerinde gizli mesajlar olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:22

ABD'nin eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybederken, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından etti. Saldırganın kimliği ortaya çıktı. Saldırganın Annunciation Church and School Katolik Okulu'nun eski öğrencisi Robin Westman olduğu açıklandı.

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

Westman'ın silahlarının üzerinde ''Çocuklar için'', ''Tanrınız nerede?'' ve ''Donald Trump'ı öldürün'' gibi cümlelerin yer aldığı ortaya çıktı. Saldırıdan önce de sosyal medya platformu YouTube'a videolar yüklediği fark edildi. Fakat videoları FBI kaldırdı.

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

VİDEOLAR YAYIMLADI

Videolarda el yazısıyla kaleme alınmış bir günlük, kilisenin iç planı ve yasal olarak satın alınmış üç silahın bulunduğu bir silah deposu görünüyordu. Silahlar; bir tüfek, bir karabina ve bir tabancadan oluşuyordu. Silahlar, İngilizce ve Rusça olarak siyasi ve nefret dolu sloganlarla işaretlenmişti. Bir video ise saldırı saatinde yayımlanmak üzere kurulmuştu. O videoda ise 2024 yılında Wisconsin'deki bir Katolik okulunda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ve Norveç'teki Anders Breivik gibi diğer katillere atıflar vardı.

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

New York Post'un haberine göre, Westman'ın yazıları sadece Katolik karşıtı değil, aynı zamanda Yahudi, Afro-Amerikalı, Müslüman ve Latinlere yönelik ırkçı ifadeler de içeriyordu.

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

NE OLMUŞTU?

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara, düzenlediği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaralandığını, saldırganın ise intihar ettiğini açıklamıştı.

ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

Saldırganın Annunciation Katolik Okulu öğrencilerini kilisede ayin yaptıkları sırada hedef aldığını belirten O'Hara, "Tek bir şüpheli olduğuna ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Öldüğünü düşünüyoruz. 20'li yaşların başında ve bilinen bir sabıka kaydı bulunmuyor. Geride bıraktığı bilgileri inceliyor ve saldırıya ilişkin bir motivasyon belirlemeye çalışıyoruz" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de kampüs karıştı: Silahlı saldırgan alarma geçirdi!
ABD’de ilkokula saldırı! FBI harekete geçti, Trump açıklama yaptı: 3 ölü
ETİKETLER
#abd
#silahlı saldırı
#intihar
#minnesota
#Okul Saldırısı
#Annunciation Church And School
#Robin Westman
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.