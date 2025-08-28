ABD'deki silahlı dehşette katilin kimliği ortaya çıktı: Silahların üzerinde gizli mesajlar var

ABD'nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybederken, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından intihar etti. Saldırganın kimliği ortaya çıktı. Saldırganın Annunciation Church and School Katolik Okulu'nun eski öğrencisi Robin Westman olduğu açıklandı.

Westman'ın silahlarının üzerinde ''Çocuklar için'', ''Tanrınız nerede?'' ve ''Donald Trump'ı öldürün'' gibi cümlelerin yer aldığı ortaya çıktı. Saldırıdan önce de sosyal medya platformu YouTube'a videolar yüklediği fark edildi. Fakat videoları FBI kaldırdı.

VİDEOLAR YAYIMLADI

Videolarda el yazısıyla kaleme alınmış bir günlük, kilisenin iç planı ve yasal olarak satın alınmış üç silahın bulunduğu bir silah deposu görünüyordu. Silahlar; bir tüfek, bir karabina ve bir tabancadan oluşuyordu. Silahlar, İngilizce ve Rusça olarak siyasi ve nefret dolu sloganlarla işaretlenmişti. Bir video ise saldırı saatinde yayımlanmak üzere kurulmuştu. O videoda ise 2024 yılında Wisconsin'deki bir Katolik okulunda üç öğrenciyi öldüren Natalie Rapnow ve Norveç'teki Anders Breivik gibi diğer katillere atıflar vardı.

New York Post'un haberine göre, Westman'ın yazıları sadece Katolik karşıtı değil, aynı zamanda Yahudi, Afro-Amerikalı, Müslüman ve Latinlere yönelik ırkçı ifadeler de içeriyordu.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara, düzenlediği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaralandığını, saldırganın ise intihar ettiğini açıklamıştı.

Saldırganın Annunciation Katolik Okulu öğrencilerini kilisede ayin yaptıkları sırada hedef aldığını belirten O'Hara, "Tek bir şüpheli olduğuna ve saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Öldüğünü düşünüyoruz. 20'li yaşların başında ve bilinen bir sabıka kaydı bulunmuyor. Geride bıraktığı bilgileri inceliyor ve saldırıya ilişkin bir motivasyon belirlemeye çalışıyoruz" demişti.