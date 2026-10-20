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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:04

ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington yönetiminin Yemen'deki Husilere karşı kara birlikleriyle müdahale edilip edilmeyeceğine cevap verdi. Büyükelçi Barrack, İran ve ABD arasındaki son durumu da değerlendirdi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:04

'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi , 'ın başkenti 'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Orta Doğu'daki geçmiş askeri müdahalelerinin sonuçlarını sorguladı.

ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı

''ABD'YE GÜVENMEK YERİNE BÖLGESEL İTTİFAK KURSUNLAR''

Bölge ülkelerinin sorunlarını çözmek için Washington'a güvenmek yerine bölgesel ittifaklar kurması gerektiğini belirten Barrack, ABD'nin Orta Doğu'daki rolünü yeniden tanımladığını ifade etti.

Washington'un doğrudan kontrol ve müdahaleden uzaklaşarak bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamalarına destek vermeye yöneldiğini kaydeden Barrack, ABD'nin bölgedeki ortaklarını terk etmediğini ancak Washington'dan her çatışmayı çözmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

''ABD'NİN KARA MÜDAHALESİ ANLAMSIZ''

Yemen konusunda Husilere karşı askeri müdahalenin etkinliğini sorgulayan Barrack, "Yemen'e ABD'nin kara müdahalesi anlamsız görünüyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Husiler ve bölgesel arabulucuların katılacağı müzakerelerin daha iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Barrack, siyasal krizlerin çözümünde diplomatik girişimlerin ve diyaloğun önemini vurguladı.

ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı

''ABD, İRAN'LA BARIŞÇIL ANLAŞMA İSTİYOR''

Barrack, Washington ile Tahran arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin 'la barışçıl bir anlaşmaya varmak istediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakereye açık olduğunu aktaran Barrack, Washington'un askeri gerilimi tırmandırmak yerine diplomatik çözüm aradığını söyledi.

Katar, Umman, Pakistan ve İsviçre'nin arabuluculuk çabalarına işaret eden Barrack, Washington ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki güven eksikliğinin önemli bir engel olmaya devam ettiğini vurguladı.

Barrack, İslamabad mutabakatının değiştirilmiş bir versiyonunun yeniden müzakereler için temel oluşturabileceğini belirterek ateşkes, deniz ulaşım yollarının yeniden açılması ve İranlılar üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gibi konulara değindi.

ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı

ABD'NİN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞİMLERİNE ELEŞTİRİ

Büyükelçi Barrack, Orta Doğu’yu 3 bin yıldır kendini arayan bölge şeklinde nitelendirerek, “Buraya yüzlerce peygamber geldi. Onlardan hiçbirisi bu meseleyi çözemedi. Bizim bu sorunları birkaç yıl içinde çözmemiz pek olası değil.” ifadelerini kullandı.

İran'ın siyasi geleceğine dışarıdan dayatılan bir rejim değişikliğiyle değil, İran halkının kendi iradesiyle karar vermesi gerektiğini vurgulayan Barrack, ABD'nin geçmişteki rejim değişikliği girişimlerinin sonuçlarını eleştirdi.

ABD'nin daha geniş Orta Doğu bölgesinde 23 rejim değişikliği girişiminde yer aldığını belirten Barrack, "Her müdahale etmeye, kişiyi veya rejimi değiştirmeye çalıştığımızda bunun bir hata olduğu görülüyor." dedi.

ABD, Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Büyükelçi Tom Barrack cevapladı

ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın hata olup olmadığı sorusuna Barrack, "Bunun bir hata olup olmadığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Barrack, Trump yönetiminin 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyonları başlatırken ilk amacının rejim değişikliği değil, Washington'ın yakın bir nükleer tehdit olarak değerlendirdiği durumu önlemek olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının​​​​​​​ Orta Doğu'da ve ötesinde istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirten Barrack, yönetimin savaşın devam etmesini istemediğini ifade etti ve ortaya çıkan durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

İSRAİL-TÜRKİYE ARASINDA ÇATIŞMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Barrack, İsrail ile Türkiye arasında doğrudan askeri çatışma yaşanması ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

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#katar
#ABD
#iran
#Doha
#Tom Barrack
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