ABD’de akılalmaz katliam: 8 çocuk öldü!

Louisiana eyaletinin Shreveport kentinde, pazar sabahı bir saldırganın üç ayrı ikamete düzenlediği silahlı saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen 8 çocuk yaşamını yitirdi. Kendi torunlarını da hedef alan saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

ABD’de akılalmaz katliam: 8 çocuk öldü!
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:41

’nin Louisiana eyaletinde yer alan Shreveport kentinde çok sayıda çocuk silahlı saldırıda öldürüldü.

ABD’de akılalmaz katliam: 8 çocuk öldü!

HABERİN ÖZETİ

ABD’de akılalmaz katliam: 8 çocuk öldü!

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti.
Olay, yerel saatle 06.00'da aile içi şiddet ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edilmesiyle ortaya çıktı ve 3 evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalli ile karşılaşıldı.
Saldırılarda yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuk vuruldu, 8'i yaşamını yitirdi.
Saldırgan olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasbetti ve polis ile yaşanan kovalamaca sırasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Çocukların bir kısmının saldırganın torunları olduğu belirtildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SABAH SAATLERİNDE GELEN DEHŞET İHBARI

Shreveport Polis Departmanı Sözcüsü Christopher Bordelon yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.00'da ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, ekiplerin 3 evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalli ile karşılaştıklarının aktardı.

ABD’de akılalmaz katliam: 8 çocuk öldü!

KURBANLARIN ÇOĞU KENDİ TORUNLARI

Bordelon, saldırılarda yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuğun vurulduğunu, 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bordelon, saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasbettiğini ve polis ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandığını ifade ederek, saldırganın kovalamaca sırasında polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bordelon, 3 eve de ateş açan kişinin aynı saldırgan olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, çocukların bir kısmının saldırganın torunları olduğunu aktardı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

