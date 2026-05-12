ABD'de Belediye Başkanı Eileen Wang Çin casusu çıktı: Her şeyi itiraf etti

ABD'nin California eyaletinde bulunan Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang Çin casusu çıktı. Wang, Çin hükümeti adına yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul etti ve istifa etti.

'nin California eyaletindeki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang Çin casusu olduğunu itiraf etti ve görevinden istifa etti. ABD hükümetine bildirmeden Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikleri internet ortamında paylaşmakla suçlandı.

Wang'ın avukatları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin suçun ciddiyetini kabul ettiğini ve "geçmişteki kişisel hataları" için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

ÇİN YÖNETİMİNİ DESTEKLEYEN HABER SİTESİ

Mahkeme belgelerinde ise Wang ve diğer casus olarak tanımlanan Yaoning "Mike" Sun'ın, 2020'den 2022'ye kadar Çin'in çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD'de propaganda faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu kişilerin Çin kökenli ABD'lilere yönelik yayın yapan "US News Center" adlı haber sitesini işlettiği belirtilen belgelerde, bu sitede Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikler yayımlandığı kaydedildi.

