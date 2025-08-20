ABD'de Erin Kasırgası endişesi: Tahliyeler başladı, sel uyarısı verildi

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu. Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

KARAYA VURMASA DA SELE NEDEN OLABİLİR

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

Hafta sonu Karayipler'deki adaların büyük kısmında tropik fırtınaya yol açması beklenen kasırganın gelecek hafta ise Bahamalar'da, ABD'nin ve Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" teşkil eden akıntılara neden olacağı öngörülmüştü.

Anguilla bölgesinin yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyreden kasırganın, saatte 30 kilometreye yakın hızla batı yönünde ilerlediği gözlemlenmişti.