 Berrak Arıcan

ABD'de Erin Kasırgası endişesi: Tahliyeler başladı, sel uyarısı verildi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası endişesi yaşanıyor. Bu yüzden Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildi.

ABD'de Erin Kasırgası endişesi: Tahliyeler başladı, sel uyarısı verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:35

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, 'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu emri verildiği duyuruldu. Adada şiddetli uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

KARAYA VURMASA DA SELE NEDEN OLABİLİR

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

ABD'de Erin Kasırgası endişesi: Tahliyeler başladı, sel uyarısı verildi

Hafta sonu Karayipler'deki adaların büyük kısmında tropik fırtınaya yol açması beklenen kasırganın gelecek hafta ise Bahamalar'da, ABD'nin ve Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" teşkil eden akıntılara neden olacağı öngörülmüştü.

Anguilla bölgesinin yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyreden kasırganın, saatte 30 kilometreye yakın hızla batı yönünde ilerlediği gözlemlenmişti.

