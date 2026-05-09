ABD'nin Colorado eyaletinde bir yolcu uçağının, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarptı.

HABERİN ÖZETİ ABD'de havalimanında kaos: Uçak piste giren kişiye çarptı, motor alev aldı ABD'nin Colorado eyaletinde, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağı kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarptı. Frontier Airlines'a ait uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı. Olayda piste çıkan kişi hayatını kaybetti. Çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktı. Uçakta bulunan 224 yolcu tahliye edildi ve 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı.

Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi.

Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti.