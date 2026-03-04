Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD'de 'İran'a kara harekatı' korkusu! Senatör Blumenthal açıkladı: 'Askerlerimizi sahaya gönderebiliriz'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre’ye verdiği kapalı İran brifingi, Demokrat saflarda büyük bir endişeye yol açtı. Senatör Richard Blumenthal, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin hedeflerine ulaşmak için Amerikan askerlerini İran topraklarına (sahaya) sürebileceği sinyalini aldığını iddia etti. Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum" dedi.

ABD'de 'İran'a kara harekatı' korkusu! Senatör Blumenthal açıkladı: 'Askerlerimizi sahaya gönderebiliriz'
Senatör Richard Blumenthal, Senatoda Rubio'nun verdiği brifinginden çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de 'İran'a kara harekatı' korkusu! Senatör Blumenthal açıkladı: 'Askerlerimizi sahaya gönderebiliriz'

0:00 124

Söz konusu brifingde konuşulanları sadece Kongre üyelerinin değil, tüm Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğunu belirten Blumenthal, Donald Trump yönetiminin İran konusunda kafasının karışık olduğunu ima etti.

Blumenthal, "Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum. Yönetimin hedeflerine ulaşmak için askerlerinin gerekli olabileceğini düşünüyorum ancak yönetimin bundan sonra önceliklerinin ne olacağı konusunda net bir fikrim yok." diye konuştu.

Yönetimin İran'daki hedefleri konusunda aldığı brifingin ardından kafasının daha net olmadığını vurgulayan Blumenthal, "Burada öncelik nedir, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek mi, sadece füzeleri yok etmek mi, rejim değişikliği mi, yoksa terörist faaliyetleri durdurmak mı?" ifadesini kullandı.

Blumenthal, İran'la ilgili bu tür konuların gizli olarak konuşulmaması gerektiğine işaret ederek, "Amerikan halkı da bu bilgilere erişebilmelidir." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.

ABD'de 'İran'a kara harekatı' korkusu! Senatör Blumenthal açıkladı: 'Askerlerimizi sahaya gönderebiliriz'

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

