ABD'de kar kabusu! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde etkili olan şiddetli kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. 12’den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, 1 milyondan fazla hanenin elektriği kesildi ve 19 bin uçuş iptal edildi.

ABD'de kar kabusu! Ölü sayısı 18'e yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 00:13

ABD’de etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

CAN KAYBI 7 EYALETE YAYILDI

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında can kaybı arttı. Hayatı durma noktasına getiren kar fırtınasında Arkansas’ta 1, Pensilvanya’da 3, New York’ta 5, Massachusetts’te 1, Tennessee’de 3, Louisiana’da 2, Kansas’ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle yaşandığı bildirildi.

ABD'de kar kabusu! Ölü sayısı 18'e yükseldi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ULAŞIM KAOSU

Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş ise iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti. 12’den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

