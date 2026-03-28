ABD'de okul otobüsünün feci kazası! 2 öğrenci öldü, 7 yaralı var

ABD'nin Tennessee eyaletinde okul gezisindeki öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Yetkililer, okul gezisine çıkan 25'i öğrenci 30 kişinin bulunduğu otobüsle iki aracın kaza yaptığını belirtti.
Kazaya ilişkin ayrıntıların netleştirmeye çalışıldığını belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre otobüsteki 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bugün sabah saatlerinde ise ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Stone County bölgesindeki bir geçitte tren ile minibüs feci şekilde çarpışmıştı. Yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.