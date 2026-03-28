ABD'de okul otobüsünün feci kazası! 2 öğrenci öldü, 7 yaralı var

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir okul gezisindeki öğrencileri taşıyan okul otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğ belirtildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde okul gezisindeki öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde okul gezisi otobüsünün karıştığı kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kazaya okul gezisine çıkan 25'i öğrenci 30 kişinin bulunduğu otobüs karıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi ve 7 kişi yaralandı.
Aynı gün ABD'nin Mississippi eyaletinde bir geçitte tren ile minibüs çarpışmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Yetkililer, okul gezisine çıkan 25'i öğrenci 30 kişinin bulunduğu otobüsle iki aracın kaza yaptığını belirtti.

2 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazaya ilişkin ayrıntıların netleştirmeye çalışıldığını belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre otobüsteki 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde ise ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Stone County bölgesindeki bir geçitte tren ile minibüs feci şekilde çarpışmıştı. Yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de feci kaza! Tren ile minibüs çarpıştı: Ölüler var
Suikasttan dakikalar önce! İran dini lideri Hamaney'in son görüntüsü ortaya çıktı
