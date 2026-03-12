ABD'de sinagoga silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD’nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na silah saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi.

Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

FBI EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan'ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.