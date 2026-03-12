ABD'de üniversitede silahlı saldırı dehşeti! FBI'dan açıklama geldi

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Yerel saatle sabah 10.50 sularında üniversitenin İşletme Fakültesi’nin ana binası Constant Hall’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Üniversitede silahlı saldırı düzenleyen saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilirken saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından üniversite yetkilileri, "Tehlike geçti" uyarısı yayınladı. Yetkililerden, "Artık kampüs içindekiler için aktif bir tehdit bulunmamaktadır" açıklaması geldi. Üniversite, ana kampüste günün geri kalanındaki dersler ve tüm faaliyetlerin iptal edildiğini duyurdu.

Saldırıda yaralanan ve durumları kritik olan 2 kişinin ise bölgedeki bir hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

FBI'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Okulun öğrencilerinden biri, ara sınav için bekledikleri sırada bir grup insanın "çıkın, çıkın" dediğini duyduğunu ve kargaşanın ardından koşmaya başladıklarını söyledi. O sırada silah seslerini duyduklarını anlatan öğrenci, okulun uyarılar yoluyla yaptığı hızlı iletişimi överek, "Durumun bu kadar hızlı ele alınmış olmasından gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

FBI Direktörü Kash Patel de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "FBI personeli, Old Dominion Üniversitesi’ndeki saldırıya müdahale eden yerel yetkililerle birlikte çalışarak yardım sağlıyor" dedi.