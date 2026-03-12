Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Donald Trump'tan İran Milli Takımı ile ilgili açıklama! Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken savaşın etkilediği alanlardan biri de futbol oldu. İran Milli Takımı, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayacağını bildirmişti. Konuyla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, İran Milli Takımı'nın, "oyuncuların kendi güvenlikleri açısından" Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" düşündüğünü kaydetti.

Donald Trump'tan İran Milli Takımı ile ilgili açıklama! Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti
İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. 'da tansiyon günden güne artarken savaşın etkilediği alanlardan biri de futbol oldu.

İsrail-ABD-İran arasındaki savaşın ardından gözler İran Milli Takımı'nın 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına çevrilmişti. İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, dün yaptığı açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından milli takımın bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağını bildirmişti.

Donald Trump'tan İran Milli Takımı ile ilgili açıklama! Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

TRUMP'TAN "GÜVENLİK" MESAJI

İran'ın, İran Milli Takımı'nın 'na katılmayacağını bildirmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı 'tan geldi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Donald Trump'tan İran Milli Takımı ile ilgili açıklama! Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

Öte yandan Başkanı Gianni Infantino da İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.

