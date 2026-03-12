Donald Trump'tan İran Milli Takımı ile ilgili açıklama! Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon günden güne artarken savaşın etkilediği alanlardan biri de futbol oldu.

İsrail-ABD-İran arasındaki savaşın ardından gözler İran Milli Takımı'nın 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına çevrilmişti. İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, dün yaptığı açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından milli takımın bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağını bildirmişti.

TRUMP'TAN "GÜVENLİK" MESAJI

İran'ın, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını bildirmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino da İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.