ABD ve İsrail saldırıları sürerken İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: İntikam alacağız

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası eski dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetti. Ülkede yeni dini lider seçilen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney kısa bir sessizliğin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hamaney, ülkenin parçalanması planını bozguna uğrattıklarını dile getirirken, "şehitlerimizin ve çocuklarımızın intikamını alacağız" ifadelerine yer verdi.

Mücteba Hamaney, özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını hedef alan sert mesajlar verdi.

Yeni dini lider, konuşmasında İran’ın son dönemde yaşanan saldırılar ve kayıplar karşısında geri adım atmayacağını belirterek “Şehitlerimizin ve çocuklarımızın intikamını alacağız” ifadelerini kullandı. Hamaney, İran’ın çevre ülkelerle ilişkilerine saygı duyduğunu vurgularken, bölgedeki ABD askeri üslerinin hedef alınabileceğini dile getirdi.

"SADECE ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ"

Hamaney, “Çevre ülkelerle ilişkilerimize büyük saygı duyuyoruz. Ancak ABD üslerini hedef almamız gerekiyor” dedi. ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı açık bir uyarıda bulunan yeni lider, “Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı. Bu üslere saldırı düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında İran’ın hedefinin yalnızca ABD olduğunu vurgulayan Hamaney, “Sadece ABD üslerini hedef alıyoruz” diyerek komşu ülkelere yönelik bir tehditlerinin bulunmadığını savundu.

Hamaney, düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının devam edeceğini belirterek, bu adımın İran’a yönelik saldırılara karşı stratejik bir cevap olduğunu ifade etti.

"HER HALÜKARDA DÜŞMANDAN TAZMİNAT ALACAĞIZ"

İran’ın uğradığı zararlar nedeniyle tazminat talep edeceklerini de dile getiren Hamaney, “Her halükarda düşmandan tazminat alacağız. Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarına el koyacağız, bu mümkün olmazsa eşdeğer miktarda mülklerini yok edeceğiz” dedi.

Savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İran’ın yeni dini lideri, çatışmaların sürmesi durumunda yeni cephelerin açılmasının da masada olduğunu belirtti.

Hamaney ayrıca bölge ülkelerine çağrıda bulunarak, “Bölge ülkeleri, sevgili vatanımıza saldırıp halkımızı öldürenlere karşı tutumlarını netleştirmelidir. Bu üsleri bir an önce kapatmalarını tavsiye ediyorum, çünkü artık ABD’nin güvenlik ve barış getireceği iddiasının bir yalandan ibaret olduğunu anlamış olmalılar” ifadelerini kullandı.