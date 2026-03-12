Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde yeni dini lider Mücteba Hamaney, ilk açıklamasında ''İntikam alacağız'' derken ABD lideri Donald Trump ise resti çekti. Trump, Hamaney'in açıklaması sırasında, "İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu’yu yok etmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:53

ve 'in, 'a saldırılarının ilk günü olan 28 Şubat'ta öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine getirilen oğlu 'in ilk sözleri sırasında ABD Başkanı da açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD ve İsrail'den intikam alacaklarını söylerken Trump ise İran'ın nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacağını ve Orta Doğu'yu yok etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

0:00 141
HABERİN ÖZETİ

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, yeni dini lider Mücteba Hamaney intikam vaadinde bulunurken ABD Başkanı Donald Trump İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını ve Orta Doğu'yu yok etmesine izin vermeyeceğini belirtti.
Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'den intikam alacaklarını ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edeceklerini söyledi.
Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu yok etmesini engelleyeceğini belirtti.
Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD için finansal bir getiri sağladığını kabul ederken, ulusal güvenlik çıkarlarının ekonomik çıkarların önünde olduğunu vurguladı.
Hamaney, Körfez ülkelerine ABD üslerini kapatma çağrısında bulundu.
Hamaney, İran halkına birlik çağrısı yaptı ve dökülen bütün kan için intikam alınacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD için finansal bir getiri sağladığını kabul ederken, ulusal güvenlik çıkarlarının ekonomik çıkarların önünde olduğunu belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

''CİDDİ KAZANÇ ELDE EDİYORUZ''

ABD'nin açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu hatırlatan Trump, fiyatlar yükseldiğinde ülkesinin ciddi finansal kazanç elde ettiğini ifade etti. Bu durum, ABD’nin kayaç petrolü ve gazı üretimindeki kapasitesinin, küresel arz şokları karşısında ülkeyi nasıl bir "enerji süper gücü" ve ihracatçı konumuna taşıdığını bir kez daha teyit etti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

''ORTA DOĞU'YU HATTA DÜNYAYI YOK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM''

Buna karşılık Trump, ekonomik kazançlardan çok daha önemli ve ilgi çekici bulduğu asıl meselenin ulusal güvenlik olduğunu dile getirdi. İran'ı "Kötülük İmparatorluğu" olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olarak benim için çok daha büyük bir ilgi ve öneme sahip olan konu; İran gibi bir kötülük imparatorluğunun nükleer silahlara sahip olmasını, Orta Doğu’yu ve hatta dünyayı yok etmesini durdurmaktır. Bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim!"

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

MÜCTEBA HAMANEY'İN İLK AÇIKLAMASI

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram kanalında, ulusa sesleniş konuşması paylaşıldı. Ses kaydı olarak aktarılan açıklamada Hamaney, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edileceğini söyledi.

Hamaney, paylaşılan ses kaydında İran halkına birlik çağrısında bulundu ve ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırıların intikamının alınacağını belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

Hamaney, yaptığı ilk açıklamada "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine "ABD üslerini kapatın" çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail saldırıları sürerken İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: İntikam alacağız
Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#İsrail
#iran
#Mücteba Hamaney
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.