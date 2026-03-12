İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' açıklaması yaparken Trump resti çekti

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ilk günü olan 28 Şubat'ta öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine getirilen oğlu Mücteba Hamaney'in ilk sözleri sırasında ABD Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD ve İsrail'den intikam alacaklarını söylerken Trump ise İran'ın nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacağını ve Orta Doğu'yu yok etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD için finansal bir getiri sağladığını kabul ederken, ulusal güvenlik çıkarlarının ekonomik çıkarların önünde olduğunu belirtti.

''CİDDİ KAZANÇ ELDE EDİYORUZ''

ABD'nin açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu hatırlatan Trump, fiyatlar yükseldiğinde ülkesinin ciddi finansal kazanç elde ettiğini ifade etti. Bu durum, ABD’nin kayaç petrolü ve gazı üretimindeki kapasitesinin, küresel arz şokları karşısında ülkeyi nasıl bir "enerji süper gücü" ve ihracatçı konumuna taşıdığını bir kez daha teyit etti.

''ORTA DOĞU'YU HATTA DÜNYAYI YOK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM''

Buna karşılık Trump, ekonomik kazançlardan çok daha önemli ve ilgi çekici bulduğu asıl meselenin ulusal güvenlik olduğunu dile getirdi. İran'ı "Kötülük İmparatorluğu" olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olarak benim için çok daha büyük bir ilgi ve öneme sahip olan konu; İran gibi bir kötülük imparatorluğunun nükleer silahlara sahip olmasını, Orta Doğu’yu ve hatta dünyayı yok etmesini durdurmaktır. Bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim!"

MÜCTEBA HAMANEY'İN İLK AÇIKLAMASI

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram kanalında, ulusa sesleniş konuşması paylaşıldı. Ses kaydı olarak aktarılan açıklamada Hamaney, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edileceğini söyledi.

Hamaney, paylaşılan ses kaydında İran halkına birlik çağrısında bulundu ve ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırıların intikamının alınacağını belirtti.

Hamaney, yaptığı ilk açıklamada "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine "ABD üslerini kapatın" çağrısında bulundu.