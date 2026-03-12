Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İran'dan Trump'ın açıklamalarına "Sizi rahat bırakmayacağız" cevabı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Laricani, "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız" dedi.

İran'dan Trump'ın açıklamalarına
AA
12.03.2026
12.03.2026
- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne yükselirken savaşın tüm taraflarından peşpeşe önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald , son olarak Kentucky eyaletine yaptığı ziyaret kapsamındaki mitingde, İran ile ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak." diyen Trump, Amerikan ordusunun daha ilk günlerde İran'a düzenlediği saldırılarla Tahran'ın askeri kapasitesini çok büyük ölçüde yok ettiklerini söylemişti.

İran'dan Trump'ın açıklamalarına "Sizi rahat bırakmayacağız" cevabı

İRAN'DAN "SİZİ RAHAT BIRAKMAYACAĞIZ" CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamasına İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'den yanıt geldi.

İran'dan Trump'ın açıklamalarına "Sizi rahat bırakmayacağız" cevabı

Laricani, "Trump bir kez daha , ‘Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız’ dedi. Savaş başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweet ile bitirilemez." ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin durumlarına dikkati çeken Laricani, “Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız.” dedi.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#trump
#Ali Laricani
#Dünya
