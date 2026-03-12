Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

FBI'ın 'İran California'ya saldırabilir' istihbaratı iddiasına Beyaz Saray'dan açıklama

İsrail ile birlikte İran'a ortak saldırı düzenleyen ve günlerdir süren savaşı çıkaran ABD'de FBI'ın "İran California'ya İHA ile saldırabilir istihbaratı verdi" iddiasına Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

12.03.2026
12.03.2026
ABD iç istihbarat servisi ’ın polis teşkilatlarını, ’a yönelik muhtemel bir ABD saldırısı durumunda Tahran yönetiminin gerçekleştirebileceği konusunda uyardığı iddialarına ilişkin Sözcüsü Karoline Leavitt açıklama yaptı.

"BU BİLGİ GERİ ÇEKİLSİN"

Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD merkezli haber kanalı ABC News tarafından öne sürülen iddiaya ilişkin "Bu açıklama, yalan bilgi yayması ve Amerikan halkını kasıtlı olarak paniğe sevk etmesi nedeniyle geri çekilmelidir.

Haberin, California eyaletindeki yerel bir polis teşkilatına gönderilen tek bir doğrulanmamış e-postaya dayanarak hazırlandığı görülüyor. E-postanın içinde bile söz konusu bilginin doğrulanmamış bir istihbarata dayandığı belirtilmesine rağmen bu önemli ayrıntı kasıtlı olarak görmezden gelindi" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TEHDİT BULUNMUYOR"

Leavitt, İran’ın misilleme olarak ABD’nin batı kıyıları açıklarından bir gemiden ülke sınırlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik iddiaları yalanlayarak "İran’dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve asla da bulunmadı" cümlesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu haberde, FBI’ın geçtiğimiz günlerde California’daki polis birimlerini, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda Tahran yönetiminin Şubat ayı başlarında ABD’nin batı kıyıları açıklarından insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

ETİKETLER
#iran
#fbı
#Misilleme
#abd saldırısı
#Beyaz Saray
#Dünya
