ABD'de sokak ortasında kurşun yağmuru! Bir anda gelip aileyi katlettiler

ABD'nin Illinois eyaletindfe yer alan Chicago şehrinde bir erkek ve bir kadın, arka koltukta bir bebek varken arabalarında silahlı saldırıya uğradı. Üç kişinin araca doğru koşarak defalarca ateş ettiği görüldü.

Polisin açıklamasına göre, silahlı saldırı yerel saatle 13.25 sıralarında meydana geldi.

26 yaşında bir kadın ve 27 yaşında bir erkek, bir araçta bulundukları sırada saldırıya uğradılar. 27 yaşındaki erkeğin aracın kontrolünü kaybetmesi sonrası bir GMC model minibüse çarptı. Minibüs şoförünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

KADIN ÖLÜRKEN, ADAMIN DURUMU İYİ

Polisin açıklamasına göre, araçtaki kadına çok sayıda kurşun isabet etti. Durumu kritik olan kadın, kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Adamın ise kalçasından ve kolundan vurulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, arabanın yanına koştuklarında arka koltukta elinde lolipop tutan ve ağlayan bebeğin durumunun çok iyi olduğu belirtildi.