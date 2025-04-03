Aynı sokakta bulunan iki otele silahlı saldırı anları kamerada

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan iki otel işletmesinde bir olay yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde yabancı bir numarayla otel sahiplerini arayan şüpheliler 500 bin lira para talep etti. İstediklerini alamayan şahıslar, sabaha karşı otomobil ile otelin önüne gelerek aynı sokakta karşılıklı bulunan iki otele de silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR

Görüntülerde, otele ateş açıldığı anda lobide bulunan bir personelin can havliyle kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.