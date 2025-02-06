ABD'deki bir havalimanında yürekler ağıza geldi! Japonya'ya ait yolcu uçağı ABD'ye ait yolcu uçağına çarptı

06 Şubat 2025 10:32 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:50

ABD’nin başkenti Washington'da yer alan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda yürekler ağıza geldi. Japon Hava Yolları’na ait yolcu uçağının sağ kanadı, taksi sırasında park halindeki Delta Hava Yolları’na ait uçağın kuyruğuna çarptı.

ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var

ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var

ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda taksi yapan ve 172 yolcu, 13 mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının sağ kanadı, 142 yolcunun bulunduğu Park halindeki Delta Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağın kuyruğuna çarptı.

Delta Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı, yolcuların Meksika'nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere başka bir uçağa aktarılacağı belirtildi.

"HERHANGİ BİR YARALANMA BİLDİRİLMEDİ"

Japon Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise, "Narita Uluslararası Havalimanı'ndan Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı'na varışta taksi yaparken uçağın sağ kanadı başka bir uçağın kuyruğuyla temas etti. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yaşanan olumsuzluktan dolayı ilgili herkesten içtenlikle özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanına yapılan bazı uçuşların durdurulduğu ve olayın nedeninin araştırılacağını ifade etti.