ABD'de yaşanan uçak kazasının detayları ortaya çıkıyor! Skorsky Helikopter Pilotu Tgrthaber.com'a konuştu

30 Ocak 2025 22:31 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:48

Washington'da bir yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı ve Potomac Nehri'ne düştü. 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter kazasının ardından çok sayıda ceset nehirden çıkarıldı, henüz kurtarılan kimsenin olmadığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kazada hayatta kalan olmadığını duyurdu. Kazaya karışan Skorsky Blackhawk helikopter modelini uzun yıllar kullanan E.Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, kazayla ilgili detayları Tgrthaber.com'a anlattı. 'Olayın başkent Washington'da olması ve kritik kurumlara yakın olması sabotaj ihtimalini akıllara getiriyor' diyen Tekindor çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. 60 yolculu, 4 mürettebatlı uçak ile 3 askeri personeli taşıyan helikopter çarpıştı. Yolcu uçağının inişi sırasında gerçekleşen kazanın ardından uçak ile helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadı ve nehirden en az 30 ceset çıkarıldı.

Kazanın yaşandığı Skorsky Blackhawk helikopter tipiyle 3500 saat üzerinde uçuşu olan öğretmen ve kontrol pilotu Emekli Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda çarpıcı ayrıntılar verdi.

İşte röportajın detayları:

KAZALARIN YÜZDE 80'İ İNSAN KAYNAKLI!

Hava aracı kazalarıyla ilgili olarak sürekli üzerinde durulan konu kazaların önlenebilir olduğu konusudur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kazaların %80’i insan kaynaklı ve büyük oranda önlenebilir olmasıdır. Herhangi bir uçuşun emniyetle yapılabilmesi; uçağın uçuşa hazırlanmasında görevli teknik elemanlardan uçağı kullanan pilotlara, aynı zamanda hava sahasını yöneten trafik kontrolörlerin hava sahasını yönetme imkan ve kabiliyetlerine kadar çok geniş bir kitlenin doğru zamanda doğru karar vermesine bağlıdır.

Havacılıkta görmek ve görülmek konusu çok önemlidir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak havadaki trafik sayısı doğru orantılı olarak artmaktadır. Hava araçlarında diğer trafikler tarafından kolayca görünmeyi ve ayırt edilmeyi teçhizatlar ve ışıklandırmalar mevcuttur. Örneğin çarpışmayı önleyici ışıklar her hava aracında mevcuttur ve motor çalıştırılması ile beraber açılır ve uçuş sonunda motorlar susturulduktan sonra kapatılır. Bu ve buna benzer ışıklandırma sistemleri sayesinde diğer trafiklerin gözle kontrolü mümkün olur. Işıklandırma sistemlerinden farklı olarak günümüz hava araçları TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) diye isimlendirilen teçhizatla donatılmıştır.

Bu sistem çevredeki SSR transponder cihazlarının sinyallerini sorgulayarak, SSR transponder ile teçhiz edilmiş diğer trafikler ile potansiyel çarpışma tehlikelerine tavsiye üreten, uçuş ekibine görsel ve sesli ikazlarda bulunarak dikey istikamette kaçınma manevrası tavsiye eden, çarpışma önleyici sistemdir.

KULENİN KAZADA ETKİSİ VAR MIYDI?

Havacılıkta görmek kadar diğer trafiklerin dinlenmesi de önemlidir. Gerek kokpit içerisinde gerekse Hava Trafik Kontrolleriyle iletişim ortak dil kullanılarak yapılır. Burada geçen ortak dil tabiri Havacılık frezyolojisidir.

Kaza da telsiz konuşmalarının medyaya yansıdığı ölçüde helikopter pilotunun ‘uçağı görüyor musunuz?’ sorusuna verdiği cevap ‘evet’ olmasına rağmen kaza yaşanmıştır. Çok yoğun kalkış ve inişlerinin olduğu bu tip havaalanlarında havadaki trafiğe uçağı görüyor musun sorusuna verilecek cevap ‘hangi uçağı?’ olmalıdır.

Gece görüş gözlüğü ile yapılan uçuşlarda görme alanı gündüz görüşüne göre daha azdır. Helikopter pilotunun 'evet görüyorum' cevabı belki de kalkış yapan diğer bir uçak için verilmiş bir cevap olabilir.

Hava trafik kontrolörleri hava araçlarını önlerindeki skoptan sürekli takip ederler ve olası durumlara karşı pilotları ikaz ederler. Ancak havada yaşanabilecek bu tür karşılaşmalarda kontrolörler yön ve mesafe bilgisi de vermelidirler. Örneğin; 'size göre 090 başta yarım mil deki uçağı gördünüz mü?' şeklinde.

KAZA MI SABOTAJ MI?

Olayın başkentte olması ve kritik kurumlara yakın olması sabotaj ihtimalini akıllara getirse de bu ancak teknik incelemelerden ve detaylı araştırmalardan sonra ortaya çıkabilecek bir olasılıktır.

Kaza görüntülerinden, kule ile yapılan telsiz görüşmelerinden kazanın pilot ve kontrolörün yanlış kararlar vermesinden kaynaklandığı izlenimi vermektedir. Hava aracı kazaları sonrasında Kaza Kırım araştırma ekipleri detaylı inceleme yaptıktan sonra rapor hazırlarlar ve kaza nedenini ve kazaya etki eden etkenleri o raporda paylaşılır.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ TAŞIMA ARACI UÇAKTIR!

Sonuç olarak kazalar havacılık sektörünün bir gerçeği. Kara, deniz ve raylı sistem taşımacılığında olduğu gibi hava taşımacılığında da kazaların yaşanması olasıdır. Yapılan bir araştırma dünya üzerinde her gün yapılan binlerce uçuş düşünüldüğünde ölüm riskinin hava taşımacılığında milyonda 10 olarak gösterilmektedir.

Bu yüzden uçaklar hala dünyanın en güvenli taşıma aracıdır ve kazalara rağmen uçuş hayatımızın vazgeçilmezlerindendir.