Avatar
Editor
 Yasin Aşan

ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki limanlarla ilgili yeni iddia! Uzak durulması çağrısı yapıldı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yeni bir açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki sivil limanları askeri faaliyetler için kullandığını iddia etti. Yapılan açıklamada, sivillere İran Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların bulunduğu liman tesislerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026 20:12

İsrail- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. 'da gerilim günden güne artarken savaşın taraflarından da peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan () önemli bir açıklama geldi.

CENTCOM, İran Deniz Kuvvetleri'nin 'ndaki uluslararası deniz taşımacılığına hizmet veren sivil limanlara askeri gemi ve teçhizat konuşlandırdığını iddia etti.

Yapılan açıklamada, "CENTCOM, İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca bulunan sivil limanları uluslararası denizciliği tehdit eden askeri faaliyetler yürütmek için kullandığı konusunda sivilleri uyarmaktadır. Bu tehlikeli eylem masum sivillerin hayatını riske atmaktadır. Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki limanlarla ilgili yeni iddia! Uzak durulması çağrısı yapıldı

Açıklamada, limanlara veya yakınlarına yönelik gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırılara ilişkin, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerde veya bu tesislerin yakınlarında sivillerin güvenliğini garanti edemese de Amerikan kuvvetleri sivillere verilebilecek zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almaya devam edecektir" denildi.

CENTCOM ayrıca İran’daki sivillere, İran Deniz Kuvvetleri’ne ait unsurların bulunduğu tüm liman tesislerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatı, İran donanma gemilerinden ve askeri teçhizatından uzak durmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

