ABD'den İran'a uyarı! İsrail'in saldırısından sonra ilk açıklama

Orta Doğu'da beklenen oldu, İsrail İran'ı vurdu. Başkent Tahran'daki askeri ve nükleer tesisler hedef alındı. İsrail'in operasyonuna destek verip vermediği merak edilen ABD'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi. İsrailli yetkililerin saldırıdan önce kendilerini bilgilendirdiğini kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a ise uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"ABD SALDIRIYA DAHİL DEĞİL"

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL SALDIRIDAN ÖNCE BİLGİ VERDİ

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

"İRAN ABD'Yİ HEDEF ALMAMALI"

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

"DENK BİR SALDIRI BEKLİYORUZ"

Öte yandan ABD'li yetkililer ülke basınına yaptıkları açıklamada İran'dan denk bir saldırı beklediklerini ifade etti.