ABD'den İsrail'e dudak uçuklatan silah satış planı! Filo iki katına çıkacak

ABD merkezli Wall Street Journal’ın elde ettiği belgeler ve kaynaklara göre ABD, İsrail’e 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 zırhlı piyade aracı satmayı hedefliyor.

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

FİLO İKİ KATINA ÇIKACAK

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.