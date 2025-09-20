Menü Kapat
Dünya
 | Berkay Alptekin

ABD'den İsrail'e dudak uçuklatan silah satış planı! Filo iki katına çıkacak

ABD, İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3.250 zırhlı piyade aracı satmayı planladığı belirtiliyor. Satışın en erken 2-3 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'den İsrail'e dudak uçuklatan silah satış planı! Filo iki katına çıkacak
20.09.2025
20.09.2025
saat ikonu 12:47

merkezli Wall Street Journal’ın elde ettiği belgeler ve kaynaklara göre ABD, ’e 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 zırhlı piyade aracı satmayı hedefliyor.

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından 'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

ABD'den İsrail'e dudak uçuklatan silah satış planı! Filo iki katına çıkacak

FİLO İKİ KATINA ÇIKACAK

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrailli Bakan Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"
ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#kongre
#zırhlı araç
#Apache Helikopteri
#Silah Satış
#Dış Askeri Yardım
#Silah Satışı
#Ah-64 Apache
#Dış Askeri Yardım
#Dünya
