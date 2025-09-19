Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrailli Bakan Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husilerin liderine seslenerek, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:10

Savunma Bakanı Israel Katz, dün ’den İsrail’e düzenlenen saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrailli Bakan Katz bugün sosyal medya hesabı üzerinden, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’yi hedef aldı. Israel Katz paylaşımında, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerine yer verdi.

İsrailli Bakan Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"

"BAŞKENTTE İSRAİL BAYRAĞI DALGALANACAK"

Husilerin başkent Sana’daki kontrolü kaybedeceğini savunan İsrailli bakan, "Husi bayrağına yazılan ‘İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet’ sloganı, Yemen'in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" denilmişti.

İsrail’in Yemen’de 28 Ağustos’ta düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ve bazı üst düzey yetkililer hayatını kaybetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'yi işgale onay: Yedek askerler göreve çağrılacak
ETİKETLER
#İsrail
#yemen
#husiler
#balistik füze
#Abdulmelik El-husi
#İsrailli Savunma Bakanı
#Ahmed Galib El-rahvi
#Dünya
