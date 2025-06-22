ABD'den personellerine Türkiye'ye seyahat uyarısı! Bir ilin adını vurguladılar

İran'a saldırarak İsrail ile İran arasında 10 gündür süren savaşa dahil olan ABD'den, Türkiye'ye seyahat etmeme uyarısı geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Adana Konsolosluk bölgesinin isminin özellikle vurgulanması dikkat çekti.

İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni gece saatlerinde vurarak İran-İsrail arasındaki savaşa dahil olan ABD, İran'ın misilleme ihtimaline karşı "En büyük hata olur" diyerek gözdağı verirken Türkiye'yle ilgili de önemli bir hamle yaptı.

ADANA KONSOLOSLUĞU BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ABD personellerine uyarıda bulunarak seyahat etmemeleri talimatı verildi. Açıklamada 22 ili kapsayan Adana Konsolosluğu bölgesine özellikle dikkat çekildi.

İşte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uyarı açıklaması:

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle, Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiş ve kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir.

"ABD VE BATI ÇIKARLARINA YÖNELİK EYLEMLERİ TETİKLEYEBİLİR"



ABD dış politikasına yönelik olumsuz algı, Türkiye’de ABD veya Batı çıkarlarına yönelik eylemleri tetikleyebilir.

Geçmişte bu tür faaliyetler arasında gösteriler, ABD işletmelerinin boykot edilmesi çağrıları, ABD karşıtı söylemler ve duvar yazıları yer almıştır.

Kalabalık toplanmalar, yoğun polis varlığı, yol kapanmaları ve trafik aksamalarına yol açabilir. Barışçıl amaçla yapılan toplanmalar dahi kısa sürede kontrolden çıkabilir ve şiddet içerebilir."