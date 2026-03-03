Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Dünya
İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 4. gününde sürerken ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden önemli bir açıklama geldi. Büyükelçilik, Suudi Arabistan'ın Dahran kentine yönelik muhtemel füze ve İHA saldırısı tehdidine ilişkin güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunuldu.

ABD'den Suudi Arabistan'da hava saldırısı uyarısı
ve İsrail'in 'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar 4. gününde de devam ediyor. Savaşın bölgesel etkileri sürerken, İran'ın Körfez'de ABD askeri varlığının bulunduğu ülkelere yönelik misilleme tehdidi de devam ediyor.

Dün gece saatlerinde Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliğinin en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradığını duyurmuştu. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran'daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıklamıştı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliğine gelmekten kaçınması da tavsiye edilmişti.

ABD'den Suudi Arabistan'da hava saldırısı uyarısı

ABD'DEN MUHTEMEL HAVA SALDIRISI UYARISI

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde muhtemel füze ve İHA saldırılarına ilişkin yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Dahran’da yakın zamanda gerçekleşebilecek bir füze ve tehdidi bulunmaktadır. ABD’nin Dahran Konsolosluğu’na yaklaşmayınız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına mümkün olduğunca binaların alt katlarında ve pencerelerden uzak alanlarda bulunmaları tavsiye edilirken, muhtemel saldırı senaryolarına karşı önceden hazırlanan güvenlik planlarına uyulması çağrısı yapıldı. Konsolosluk personelinin sığınaklarda kaldığı belirtilen açıklamada, muhtemel yeni saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlara, herhangi bir saldırı öncesinde ve sırasında izlenmesi gereken güvenlik adımlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

