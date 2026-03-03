İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken bir yandan da İran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sürüyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Bunlardan biri de Savunma Bakanı Amir Nasırzadeh idi.

Nasırzadeh'in ölümünün ardından dün yerine Majid ibn al-Reza atandı. Fakat News.AZ'nin haberine göre, henüz 24 saat geçmeden al-Reza da İsrail'in hava saldırılarında öldürüldü.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.