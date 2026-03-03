Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ölen Savunma Bakanı Amir Nasirzadeh'in yerine dün atanan Majid ibn al-Reza da İsrail'in hava saldırılarında öldürüldü.

03.03.2026
03.03.2026
ve 'in, 'a yönelik ortak saldırıları devam ederken bir yandan da İran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sürüyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Bunlardan biri de Amir Nasırzadeh idi.

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sonucu İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmiştir.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn'e saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Savunma Bakanı Amir Nasırzadeh öldürüldü.
Nasırzadeh'in yerine atanan Majid ibn al-Reza da 24 saat geçmeden İsrail'in hava saldırılarında öldürüldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

Nasırzadeh'in ölümünün ardından dün yerine Majid ibn al-Reza atandı. Fakat News.AZ'nin haberine göre, henüz 24 saat geçmeden al-Reza da İsrail'in hava saldırılarında öldürüldü.

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'da dün atanan Savunma Bakanı Majid ibn al-Reza İsrail saldırılarında öldürüldü

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

#abd
#İsrail
#iran
#hamaney
#savunma bakanı
#Dünya
