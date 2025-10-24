Menü Kapat
20°
 Selahattin Demirel

ABD'den tehlikeli Venezuela adımı! Karayipler'e uçak gemisi konuşlandırdı

ABD ile Venezuela arasında süren gerilimde kritik bir aşamaya geçildi. ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında Karayipler bölgesine uçak gemisi konuşlandırdı.

ABD'den tehlikeli Venezuela adımı! Karayipler'e uçak gemisi konuşlandırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 21:43

Savunma Bakanlığı (), "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Parnell, Bakan Pete Hegseth'in talimatıyla halen Akdeniz bölgesinde görevli olan Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanına sevk ettiklerini belirtti.

ABD'den tehlikeli Venezuela adımı! Karayipler'e uçak gemisi konuşlandırdı

Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunda yer alan deniz unsurlarının kısa süre sonra Karayipler bölgesindeki görev yerlerine ulaşması bekleniyor.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

ABD'den tehlikeli Venezuela adımı! Karayipler'e uçak gemisi konuşlandırdı

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor. Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'den tehlikeli Venezuela adımı! Karayipler'e uçak gemisi konuşlandırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

