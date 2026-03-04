Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

ABD'den vatandaşlarına acil tahliye çağrısı! Bağdat Büyükelçiliği açıkladı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak'ta artan güvenlik riskleri, tahliye için neden olarak gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den vatandaşlarına acil tahliye çağrısı! Bağdat Büyükelçiliği açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 22:13

İsrail- ile arasındaki savaş 5. gününde sürerken 'da sıcak günler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede tansiyon her geçen gün artmaya devam ederken peşpeşe kritik açıklamalar da geliyor.

Son olarak ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle 'ta artan güvenlik risklerini neden göstererek ülkedeki ABD vatandaşlarına acil çağrısı yaptı.

ABD'den vatandaşlarına acil tahliye çağrısı! Bağdat Büyükelçiliği açıkladı

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının kritik görevde bulunmayan tüm hükümet personeline Irak'tan ayrılma talimatı verdiği belirtildi. Irak'taki ABD vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri ve ayrılana kadar konakladıkları yerlerde kalmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında kişilerin pencerelerden uzak durmaları gerektiği uyarısı yinelendi.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Gelişmeler doğrultusunda, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda tüm rutin konsolosluk hizmetlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, başta Tahrir Meydanı ve 14 Temmuz Köprüsü çevresi olmak üzere çeşitli bölgelerde ABD karşıtı protestoların sürdüğü ve yeni gösteri çağrılarının yapıldığı hatırlatıldı. Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin büyük ölçüde giriş ve çıkışlara kapatıldığına dikkat çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’de benzin fiyatları yükseldi
İran'a kara harekatı olacak mı? Beyaz Saray açıkladı
ETİKETLER
#abd
#tahliye
#iran
#orta doğu
#Irak
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.