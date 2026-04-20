Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu resmi oturumları kapsamında konuşan AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'yi övdü. Aralarında Türkiye karşıtı AP üyelerinin de bulunduğu komisyon üyelerine hitap eden ve AB'nin yeni genişleme vizyonu hakkında bilgiler veren Kos, Türkiye'nin AB için olmazsa olmaz bir ülke olduğuna vurgu yaptı. AP Dışişleri Komisyonu resmi çalışmaları kapsamında yeni dönemde AB Komisyonu'nun Genişleme politikası kapsamında aday ülkelerle ilişkilerde yeni formüller uygulamak istediğini bildiren Kos, Türkiye konusunda daha yakın ilişkiler için sinyal verdi. Türkiye'nin AB için ekonomik açıdan çok önemli olduğunu belirten Kos, AB'nin son dönemde imzalamak için büyük eleştirilere ve traktör eylemlerine sebep olan Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasından bile daha önemli olduğunu söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AB'den güvenlik krizinde Türkiye'ye stratejik övgü: 'Olmazsa olmaz' AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'nin AB için olmazsa olmaz ve ekonomik, enerji, taşımacılık ve dijital bağlar açısından stratejik olarak önemli bir ülke olduğunu belirtti. Marta Kos, Türkiye'nin AB için ekonomik açıdan çok önemli olduğunu ve MERCOSUR anlaşmasından bile daha önemli olduğunu söyledi. Kos, Türkiye'nin enerji, taşımacılık ve dijital bağlar gibi konularda da AB için önemine dikkat çekti. Türkiye'nin sahip olduğu büyük ve güçlü ordu ile Karadeniz Bölgesi'nin güvenlik sorunları döneminde stratejik önemi vurgulandı. Kos, AB'nin yeni genişleme vizyonu kapsamında Türkiye ile daha yakın ilişkiler için sinyal verdi. AB Komisyonu, aday ülkelerle ilişkilerde yeni formüller uygulamak istiyor.

ENERJİ, TAŞIMACILIK VE DİJİTAL BAĞLAR AÇISINDAN DA TÜRKİYE ÖNEMLİ

AB Komisyonu bünyesinde genişleme yanında bağlantısallık olarak tanımlanan ve Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleriyle taşımacılık, enerji, dijital bağlantılar gibi konulardan da sorumlu olduğunu bildiren Kos, bu politikalar açısından da Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bunlar gibi başka konularda da AB için çok önemli olduğunu bildiren AB Genişleme Komiseri Marta Kos, "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ordusu var. Karadeniz Bölgesi'nin bu kadar güvenlik sorunu yaşadığı bir dönemde Türkiye çok önemli özelliklere sahip'' ifadelerini kullandı.