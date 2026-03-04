AB’den Trump’ın eleştirdiği Sanchez’e açık destek: İspanya ile tam dayanışma içindeyiz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan eleştiri ve ambargo tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Sanchez bugün yaptığı açıklamada bir kez daha İspanya'nın duruşunun net olduğu mesajlarını verirken, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan İspanya Başbakanı’na destek geldi.

“AB, ÜYE DEVLETLERİN ÇIKARLARININ TAMAMEN KORUNMASINI SAĞLAYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Costa, Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sanchez ile görüştüm ve AB'nin İspanya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. AB, üye devletlerin çıkarlarının tamamen korunmasını sağlayacaktır" dedi. Antonio Costa, AB'nin dünyanın her yerinde uluslararası hukuk ve kurala dayalı düzenin ilkelerine olan kararlı bağlılığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.