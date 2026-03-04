Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

AB’den Trump’ın eleştirdiği Sanchez’e açık destek: İspanya ile tam dayanışma içindeyiz

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ülkesindeki hava üssünü ABD'nin kullanımına açmayacağını ifade eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görtü. Costa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Sanchez ile görüştüm ve AB'nin İspanya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AB’den Trump’ın eleştirdiği Sanchez’e açık destek: İspanya ile tam dayanışma içindeyiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 16:31

İspanya Başbakanı , ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığını açıklamasının ardından ABD Başkanı 'tan eleştiri ve ambargo tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Sanchez bugün yaptığı açıklamada bir kez daha İspanya'nın duruşunun net olduğu mesajlarını verirken, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan İspanya Başbakanı’na destek geldi.

“AB, ÜYE DEVLETLERİN ÇIKARLARININ TAMAMEN KORUNMASINI SAĞLAYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Costa, Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sanchez ile görüştüm ve AB'nin İspanya ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. AB, üye devletlerin çıkarlarının tamamen korunmasını sağlayacaktır" dedi. Antonio Costa, AB'nin dünyanın her yerinde uluslararası hukuk ve kurala dayalı düzenin ilkelerine olan kararlı bağlılığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran'da zafer elde ettiğini öne sürdü! Bakan Pete Hegseth İsrail ile 'daha yeni başlıyoruz' dedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
ETİKETLER
#avrupa birliği
#donald trump
#pedro sanchez
#Abd-İran İlişkileri
#Antonio Costa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.