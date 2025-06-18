ABD'li bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, gizli servis gözetimindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Noem'in hastalığı ve sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastanelik oldu. Noem'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı habere göre Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu bildirildi.
Noem'in hastaneye kaldırılmasının nedenine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada, ABD'li bakanın alerjik reaksiyon nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.