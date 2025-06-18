ABD'li bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastanelik oldu. Noem'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

GİZLİ SERVİS GÖZETİMİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı habere göre Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu bildirildi.

RAHATSIZLIĞININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Noem'in hastaneye kaldırılmasının nedenine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada, ABD'li bakanın alerjik reaksiyon nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.