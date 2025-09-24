ABD'li temsilci Barrack duyurdu: "Suriye ve İsrail anlaşmaya yakın"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Özel Temsilci Barrack, Suriye ile İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti. Barrack, anlaşmanın iki ülke arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasına doğru atılan ilk adım olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Barrack, bu haftaki Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını dile getirdi.

Barrack, "Herkesin konuya iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Varılacak anlaşma ile İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını durdurmasını ve Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin geri çekilmesini, Suriye'nin de İsrail sınırına yakın herhangi bir makine veya ağır askeri ekipman yerleştirmemesini içeriyor.