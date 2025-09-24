Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'li temsilci Barrack duyurdu: "Suriye ve İsrail anlaşmaya yakın"

ABD Özel Temsilci Tom Barrack, Suriye ile İsrail arasında gerginliği azaltma anlaşmasına varılmaya yakın olduğunu açıkladı. Barrack, yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirtirken, Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını ifade etti.

ABD'li temsilci Barrack duyurdu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 13:37

'nin Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Özel Temsilci Barrack, Suriye ile 'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti. Barrack, anlaşmanın iki ülke arasında müzakere edilen anlaşmasına doğru atılan ilk adım olacağını vurguladı.

ABD Başkanı 'ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Barrack, bu haftaki Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını dile getirdi.

Barrack, "Herkesin konuya iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Varılacak ile İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını durdurmasını ve Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin geri çekilmesini, Suriye'nin de İsrail sınırına yakın herhangi bir makine veya ağır askeri ekipman yerleştirmemesini içeriyor.

İlgili Haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'de! 58 yıl sonra bir ilk yaşanacak
İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#İsrail
#suriye
#anlaşma
#güvenlik
#barış anlaşması
#bm genel kurulu
#Dünya
